「別にバスりたい訳じゃなく」二宮和也の投稿に伊豆・伊東観光ガイドも反応！「ニノが興味持ってる！」
俳優の二宮和也さんは1月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。「教えてほしい！」と疑問を投げかけました。
【写真】二宮和也が「教えてほしい！」モノの正体は？
この投稿にコメントでは「これは山です」「5分ほど待ってください」「バズりますわ笑」「それは大室山ですよ！」「ニノが！！！ 地元の大室山に興味持ってる！！」「空の旅もXも楽しんでてかわいい」などの声が寄せられるほか、「【公式】伊豆・伊東観光ガイド」のXアカウントが二宮さんのポストを引用し、「二宮和也さんが、我が市のシンボル大室山を！」と投稿しています。
コメントでも「行ってみてのレポ待ってる！」「全然知らなかったから勉強になったよ」「ぜひよにので行ってみてください」「私も行ってみたくなりました」との声が寄せられ、思わぬ形で静岡県伊東市の観光地・大室山（おおむろやま）に注目が集まりました。
(文:福島 ゆき)
「バスりたい訳じゃなく教えて欲しい！」二宮さんは「別にバスりたい訳じゃなく教えて欲しい！ お願いします有識者達、、、」とつづり、1枚の写真を投稿。飛行機から撮影した写真で、眼下に広がる景色の中で一カ所だけ茶色く盛り上がった部分を「これは？」と囲っています。
「行ってみたくなってきました、、、、」二宮さんは、「教えてほしい！」と問いかけた投稿の約3時間後に「皆様が大室山というからこれは大室山となりました（てか、そうだと思います）で、調べてみたらとても観光地で驚いた 魅力度ランキングイカつい山で 行ってみたくなってきました、、、、」と投稿し、ますます興味を持った様子。
