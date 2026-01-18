「歌は世につれ、世は歌につれ」とはよく言ったもので、歴史上の偉人のイメージもまた、時代の世相や風潮を反映して変化し、それがまた世の中に影響を与えてゆくものであるようだ。

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・秀長を主人公に、無名の農民だった彼ら兄弟が、下剋上の戦国時代の中で、あれよあれよと出世を果たし、やがて天下統一という前人未踏の偉業を成し遂げるまでを描く物語であるという。

大河ドラマに限ってみても、1965年の『太閤記』では緒形拳が、1981年の『おんな太閤記』では西田敏行が、そして1996年の『秀吉』では竹中直人が演じるなど、これまで幾度となく描かれ、それぞれの世代に強いイメージを残してきた「豊臣秀吉」の物語。それをなぜ、このタイミングでまたしても描くのだろうか。

その狙いは、冒頭にも述べたように、秀吉像の刷新にあるのだろう。ある種の当たり役として、今もなお多くの人の頭の中でイメージされているであろう竹中直人の豊臣秀吉（竹中は2014年の大河ドラマ『軍師官兵衛』でも秀吉を演じている）。平成8年に登場したそれを「平成の秀吉」とするならば、ときは令和8年――そろそろ「令和の秀吉」が登場しても良い頃なのかもしれない。先頃、その竹中が松永久秀を、『秀吉』で秀長を演じた高嶋政伸が武田信玄を、本作では演じることが発表されたけれど、そこに刷新の明確な意思を読み取ることだって可能だろう。

とはいえ、本作『豊臣兄弟！』の主人公は、あくまでも秀吉の弟――やがて豊臣秀長を名乗ることになる小一郎（仲野太賀）であり、彼の兄である秀吉――藤吉郎（池松壮亮）ではない。秀吉の補佐役として、あるいは奈良・大和郡山を拠点とした大納言秀長として、歴史的にその名が知られている人物ではあるものの、1985年に堺屋太一が小説『豊臣秀長 ある補佐役の生涯』を発表するまでは、ほとんど主人公として描かれることのなかった人物だ。なぜその人物が、今回の大河ドラマの主人公なのか。そこに本作の、もうひとつの狙いがあるように思うのだ。

秀吉そのものを描くのではなく、誰よりもその近くにいたであろう秀長の目線で、この破天荒な人物を客観的に描き出すこと。それによって秀吉の特異性と異形性は、さらに強く浮かび上がることになるのだろう。けれども、こうは考えられないだろうか。豊臣秀吉という人物が成し遂げた偉業は、秀吉の属人性によるものだけではなく、彼をトップとする「チーム秀吉」とも言うべき人々の“協業”ではなかったのか。他の戦国大名たちのように、生まれながらの家臣などいるはずもない藤吉郎／秀吉は、いかにして自らの強固な家臣団を作り上げていったのか。その際に重要なのは、誰よりも昔から彼のことを知り、なおかつ唯一の血縁者である小一郎／秀長の存在だったのではないか。

ひとり、またひとりと増えていく「チーム秀吉」の面々。差し当たっては、蜂須賀正勝（高橋努）、竹中半兵衛（菅田将暉）あたりになるのだろうか。秀吉は、彼らの何を評価し、どのように口説き落としていったのか。そして、一癖も二癖もある彼らを秀長は、どのような調整によって、秀吉のもとに繋ぎとめていったのか。その頃の秀吉には、権威はもちろん、権力すらなかったにもかかわらずだ。いわんや金銭的なものなどあるはずもなく。

ここで面白いのは、本作の第1話を観る限り、藤吉郎／秀吉は、どうやら必ずしも小一郎／秀長の調整力を買って、自らのもとに呼び寄せたわけではないということだ。恐らく裏切ることはないであろう唯一の血縁者として、弟を呼び寄せたに過ぎないのだ（そもそも8年ぶりの再会だった！）。かくして、右も左もわからないまま飛び込んだ武士の世界の中で、小一郎は自らの居場所と存在意義を見つけ出すため、自身の長所である聞く力と調整力を伸ばしてゆくのだろう。そう、本作は、小一郎の成長物語にもなるはずなのだ。

傑出したひとりの天才の活躍を描くのではなく、多くの魅力と同時に多くの欠点も抱えた人物を補佐する者の成長に焦点を当てることによって、天才と称される人物の属人性をはぎ落し、チーム戦の醍醐味――そう、戦国時代の面白さは、その裏切りも含めて、またたく間に離合集散する人々の思惑の面白さにあるのだ――を描き出すこと。それが本作『豊臣兄弟！』であり、令和の秀吉なのではないか。自らの生命の危機を含めて、藤吉郎・小一郎兄弟の前には、これからさまざまな困難が待ち受けていることだろう。それを彼らは、いかにして乗り越えながら、互いに成長してゆくのだろうか。翻って、そんな彼らの成長物語から、私たちは、この時代のどんな世相や風潮を読み取ることができるのだろうか。今後の展開に期待したい。（文＝麦倉正樹）