¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îà¶âËþÊä¶¯á¤Î¤»¤¤¤Ç£Í£Ì£Â¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î²ÄÇ½À¡Ö¥ê¡¼¥°¤òÊÄº¿¤¹¤Ù¤¡×ÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£Æ£Á¤ÎÂçÊª¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È£´Ç¯Áí³Û£²²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¸£°²¯±ß¡Ë¤ÎÇË³Ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë²ÃÂ®¤ò¤«¤±¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´¹»»£µ£·£±£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£°²¯±ß¡Ë¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤Î·ÀÌó¤È¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤ò¾å²ó¤ê¡¢º£Ç¯¤âÁª¼ê¤ÎÁíÇ¯Êð¤Ë¤«¤«¤ë¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤Î´ð½àÃÍ¤ò£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄ¶²á¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÄÉ²ÃÀÇ¤â¤Õ¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£Á£Î£Ó£É£Ä£Å£Ä¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤Ï£±¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤¿¤ê£±²¯£²£°£°£·Ëü£¸£°£°£°¥É¥ë¡Ê£±£¹£°²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¿¥Ã¥«¡¼£±¿Í¤Ç£Í£Ì£Â¤Î£±£±µåÃÄ¤ÎÁíÇ¯Êð¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»õ»ß¤á¤Î¤Ê¤¤à¶âËþÊä¶¯á¤Ë·ÐºÑ³Êº¹¡¢¼ÂÎÏ¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬¶«¤Ð¤ì¡Ö¶â»ý¤Á¤¬¤µ¤é¤Ë¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂ¾µåÃÄ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤â´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤ÎÆ³Æþ¤À¡£¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤ÈÆ³Æþ¿ä¿ÊÇÉ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ï«»È¸ò¾Ä¤Ç°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢·èÎö¤¹¤ì¤Ð£²£°£²£·Ç¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁª¼ê²ñÂ¦¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¶¡¦¥·¥ã¥É¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÌîµå¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢Èà¤é¤ÎÏ²Èñ¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÍèµ¨¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¡Ö£Ì£Á¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤ÊÏ«»È¸ò¾Ä¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬£Æ£Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè¾ò·ï¤Î³ÎÊÝ¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¥ê¡¼¥°¤òÊÄº¿¤¹¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»Ù½Ð¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î²¸·Ã¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»ÙÊ§¤¦¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤Ï¼ý±×Ê¬ÇÛ¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¡¼¥°¤ÈÁª¼ê¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¡Ö¶¥Áè´Ä¶¤Ï¤è¤ê¸øÊ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ÏËüÇ½Ìô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹´ü¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬µåÃÄ²ÁÃÍ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£