¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö¸¤¯¶¯¤¤¥´¥ê¥¢¥Æ¡×£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ã¥Ä¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¼«µÔ¡õÈéÆù
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£Åß¤Î¥¹¥È¡¼¥ÖÀïÀþ¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤ò£´Ç¯Áí³Û£³£¸£°²¯±ß¤È¤¤¤¦Ä¶Âç·¿¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ç³ÍÆÀ¡£¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ²½¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö°¤ÎÄë¹ñ¡×¤ÈÂ¾£²£¹µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤Î¤Ï¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¤òÃÏ¸µ¤ËÊú¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃ±¤ËÂ¾µåÃÄ¤è¤êÂ¿¤¯»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸¤¯À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÇ§¤á¤¿¤Î¤ÏÌ¾Ìç¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º»æ¡£¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤°Ìò¤À¤¬Â¾¤Î£²£¹µåÃÄ¤Ï¡Ø¥À¥Ó¥Ç£ö£ó¥´¥ê¥¢¥Æ¡Ù¤Î¹½¿Þ¤«¤éÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬Ê§¤Ã¤¿Â¿³Û¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¿¥Ã¥¯¥¹¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎµëÍ¿Áí³Û¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£²ÈÖÌÜ¤ËµëÍ¿Áí³Û¤¬郄¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤é¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼«µÔ¤á¤¤¤¿ÈéÆù¤â¡Ä¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï»ñ¶âÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎÏ¹½ÃÛ¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÛÎã¤Î¡ÖµëÍ¿Ê¬³ä¸åÊ§¤¤Êý¼°¡×¤ÇÂçÃ«¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ñ¶â¤Î½ÀÆðÀ¤òÆÀ¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¸ù¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°Ìò¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ÐºÑÅª¤Ë¤â¶¥Áè¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬Â¿¤¤¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£