ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１８日、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）の実施競技のボブスレーについて、同連盟の競技委員会が五輪出場枠獲得の条件の解釈を誤ったことで、日本は男子２人乗りの五輪出場がかなわなくなったを取り上げた。

ボブスレーは２人乗りと４人乗りの種目があり、同連盟によると、国際連盟の１８日までの五輪予選システムには男子２人乗りと男子４人乗りの２種目の選考に関わる大会に出場した上で、合計のポイントランキングをもとに出場枠を決めることになっていたが、日本連盟の競技委員会が条件の解釈を誤り、男子４人乗りを含めた遠征計画を実施しなかったという。これにより、日本が出場を目指していた男子２人乗りでの五輪切符が獲得できなくなった。

これには“ご意見番”の元ＤｅＮＡ監督で巨人ＯＢの中畑清氏が「喝！」。隣で黙っている野球解説者の落合博満氏に「どうなのよ、たまには怒ってよ」と要求した。

落合氏はあきれたように苦笑い。そして「それだけ組織が緩んでいたということなんでしょうね」「あまりにも無責任すぎますよね」と語った。

同局の駒田健吾アナウンサーが「他チームからの指摘で気づいたということです」と説明を加えると、落合氏は「それだけ真剣に考えていなかったということでしょうね」と語り、中畑氏は「もう一回、喝だ！」と怒りが収まらない様子だった。