筧美和子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/18】女優の筧美和子が17日、自身のInstagramを更新。「異色のメンバー」とのメキシカンパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】31歳美人女優「異色のメンバー」との豪華パーティーショット

◆筧美和子、若槻千夏・ぺえと自宅でメキシカンパーティー


筧は「先日異色のメンバーで我が家でメキシカンパーティーしました」と添えて、タレントの若槻千夏、ぺえとのプライベートショットを公開。「ちぎれるくらい笑った〜 うちの夫のながーいながーい馴れ初め話をずっと楽しく聞いてくれてた2人 挙句若槻さん感動して？泣き出すという」とこの時の様子について明かしている。

◆筧美和子の投稿に反響


この投稿には「おしゃれなお家」「びっくり」「交流が幅広い」「馴れ初め話気になる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】