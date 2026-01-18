筧美和子「異色のメンバーで我が家でメキシカンパーティー」人気タレントとの交流に反響 「おしゃれなお家」「びっくり」
【モデルプレス＝2026/01/18】女優の筧美和子が17日、自身のInstagramを更新。「異色のメンバー」とのメキシカンパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳美人女優「異色のメンバー」との豪華パーティーショット
筧は「先日異色のメンバーで我が家でメキシカンパーティーしました」と添えて、タレントの若槻千夏、ぺえとのプライベートショットを公開。「ちぎれるくらい笑った〜 うちの夫のながーいながーい馴れ初め話をずっと楽しく聞いてくれてた2人 挙句若槻さん感動して？泣き出すという」とこの時の様子について明かしている。
この投稿には「おしゃれなお家」「びっくり」「交流が幅広い」「馴れ初め話気になる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆筧美和子、若槻千夏・ぺえと自宅でメキシカンパーティー
◆筧美和子の投稿に反響
