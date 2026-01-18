ドイツ人学者から名前のついた日本おなじみの「ナウマンゾウ」が絶滅した原因とは【図解 絶滅動物の話】

各地で化石が続々見つかる日本を代表するゾウ「ナウマンゾウ」

【ナウマンゾウ DATA】

分類：哺乳網長鼻目ゾウ科

絶滅時期：更新世の終わりごろ

生息地：日本各地・韓国・中国

日本に生きた伝説のゾウ

ナウマンゾウは、かつて日本各地に生息していたゾウの仲間。肩までの高さはおよそ2.5～3mほどで、やや小型でしたが、頭部には独特の盛り上がりがあり、長く立派なキバを持っています。全身が毛で覆われ、森林の中で穏やかに暮らしていたと考えられています。

このゾウの名は、明治時代にドイツ人学者、ハインリヒ・エドムント・ナウマンにちなんで名づけられました。彼は日本各地を巡り、多くの化石を発見・報告しました。

ナウマンゾウの化石は、長野県の野尻湖をはじめ、全国各地から発見されています。これらの発見は、日本にも古代の豊かな自然と生態系が広がっていたことを物語っているのです。

また、氷河期の気候変動によって、アジア大陸と日本の間が浅瀬となり、ナウマンゾウは大陸から日本列島へと渡ってきたと考えられています。しかし、気候の変化とともに彼らの暮らす環境は次第に失われていきました。

氷河期が終わり、森林の種類や気温が大きく変化したことで、食料となる植物が減少し、生息地を維持することが難しくなったのです。さらに、人類の出現による狩猟の影響もあったと見られています。その結果、ナウマンゾウは2万4000～1万5000年前に絶滅したといわれています。

どうして「ナウマン」ゾウなの？

ドイツ人学者が数多くの化石を発掘！

ナウマンゾウの化石は、長野県の野尻湖をはじめ、京都・亀岡、東京・日本橋など、全国各地から発見されています。

功績にちなんで命名

明治時代に日本の地質を研究していたドイツ人学者、ハインリヒ・エドムント・ナウマンにちなんで名づけられました。

日本各地にいた絶滅ゾウ

気候変動×人間による狩猟で絶滅

氷河期が終わり、森林の種類や気温が大きく変化したことに加えて、人類の出現による狩猟の影響もあったと見られています。

