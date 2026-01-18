フリーアナウンサーの森香澄（30）が17日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。番組アシスタントMCを務める同局アナウンサーとの関係について語った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「えっ？宇賀神ちゃんとは仲いいんでしょう？」と話を振られ、森は「そうなんです。学生時代からの友達です」と宇賀神メグアナと仲が良いと打ち明けた。

これに宇賀神アナは一瞬沈黙したが「うん…」と返答。お笑いコンビ「アインシュタイン」河井ゆずるが「えっ？なんか違うっぽいけど」とツッコミを入れると、森は「えっ？友達だよね」と念を押し、宇賀神アナは間を開けて「うん、友達、友達」と返答した。

加藤が「おかしいぞこれ！」と怪しむと、宇賀神アナは「9年前に1度ランチに行った」と証言したが、その後は「行ってない」とポツリ。

森は「あと私同じ事務所だったんですよ。アナウンサーになる前に。学生キャスターみたいなことやって」と言い、「セント・フォースにいたんですよ。で、メグちゃんもセント・フォースにいたんですよ。その時ラジオ番組とかでも一緒になっていたと思う。お仕事もしてて、さらにご飯も行っていて」と力説した。

加藤が「1回だけでしょ」と追及すると、森は「えっ、1回ご飯行ったら友達ではないですか」。加藤は「違うだろ！」と言い、その後連絡したのかとも聞かれた森は「えっ？してなかったっけ」ととぼけてみせた。

加藤は「してねえだろう、てめえ！」と言い放ち、森は大笑いしていた。