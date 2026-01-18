新貝まゆアナ 23歳になりました （ABCテレビ）
©ABCテレビ
先日、1月11日に誕生日を迎え23歳になりました！
また今週はリフレッシュ休暇をいただき、番組等をお休みさせていただいています。
早生まれなので、同学年の友人たちが先に23歳になり、
いよいよ私の番が来るんだ…！という気持ちで迎えました。
そして私は、1620gの未熟児として生まれ、小さい頃は両親にたくさん心配をかけてきたと思います。。
それでも、ここまで、逞しくパワフルに育ててくれた両親には改めて感謝の気持ちでいっぱいです！
そんな両親や大好きな友人たちに誕生日をお祝いしてもらい、とても幸せな時間を過ごしました。
来週から、またよろしくお願いいたします。
23歳も一日一日を大切に、一生懸命がんばります！！
新貝まゆ