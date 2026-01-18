お笑いコンビ「麒麟」の田村裕（46）が17日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。自叙伝「ホームレス中学生」大ヒット当時の最高月収を明かした。

2007年に自身の幼少時代から相方・川島明との出会いまでを描いた「ホームレス中学生」を発売。爆発的ヒットを記録した。

川島は「毎日電話かかってくる。“増刷です”って」と当時を回想。お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一が「ラスト何万部までいったんですか？」と聞くと、田村は「225万部かな」と告白。濱家は「えぐすぎますね」と驚がくした。

「ホームレス中学生」の大ヒットにとって田村には巨額の印税が入るように。「MAXは1カ月で50万部刷って、5000万」と印税による最高月額を明かした。かまいたちの山内健司は「えー！」と仰天。濱家は「ヤバいですね」と声を荒げた。田村は「刷った次の月にもう入るのよ。売れる売れない関係ないから、本は。刷ったらドンやから」と説明した。

印税とは別に芸人としての給料もあったため、最高月収は「5000万とプラスで自分の毎月の給料」だったという。

山内が「当時大阪の若手の賞レースが（賞金）100万とかで、コンビで取ったら50万、50万で“うわー！”って言ってた時に、5000万…」と驚いた。田村は「全員見下してた。もう小銭やん」とぶっちゃけ。濱家は「感覚が一気に狂ったんですね」と話した。