おいしく餅を消費する方法「世界一旨い餅の食い方」にSNS絶賛 あんこ＆バターで焼くだけ「ぜってー旨いな!!!」
余った餅をおいしく食べられる「世界一旨い餅の食い方」がTikTokに投稿され、動画再生331万回以上、7万3000「いいね！」が付く反響を巻き起こしている（16日午後4時時点）。
【写真一覧】「何個も食べたい…」バター×あんこ「世界一旨い餅」の作り方
投稿したのは、レシピ本『寿司職人がこっそり教える 空前絶後の 世界一ウマい食べ方』（ナツメ社）を出版した「こっぴの飯（本物）」（＠kpppinomeshi）さん。投稿した本人が食べて「旨すぎる」と評した作り方は、以下の通り。
【材料】
餅2個、あんこ適量、水少々、バター2切れ、
【作り方】
1：餅を縦に切り、2等分にする
2：薄くなった餅にあんこを乗せ挟む。フライパンで水を少々入れて、ふたをして2分蒸し焼きにする
3：ひっくり返して、少々押し付ける。餅の上にバターを乗せて再び、1分蒸し焼きにして完成
ジューっと食欲を誘う音とともに、溶けたバターがおいしそうなビジュアルを作っており、こっぴの飯さんも思わず「うひょお」とコメントしている。
この投稿に、コメント欄には「美味しそう あんバーターパンとか大好きだから、おもち食べた〜い」「ぜってー旨いな!!!」「ひゃああ 美味しそうすぎる！あんバターと餅！最強の美味しさと最強のカロリー 何個も食べたい…」などと、称賛する声が集まっていた。
