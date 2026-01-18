被害者新婦に“不埒な隠しごと”判明！お人好し新郎すら困惑させた禁断の過去…＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに毒を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

1月17日（土）に放送された第2話では、被害者の沙也香が結婚相手である和臣に隠していた“予想外の秘密”が明らかに。すると普段は温厚な和臣の様子が豹変し…。

（※以下、第2話のネタバレがあります）

【映像】被害者・沙也香の和臣に知られたくなかった秘密とは…

◆「高校卒業してからも、すっごい危なっかしくて」

第2話では、和臣が妻・沙也香の友人で式に参列していた橋本智恵（大原優乃）と会うことになった。

沙也香に毒を盛った犯人候補の1人でもある智恵に和臣は、「智恵さん、沙也香のことどう思ってました？」と質問。これに対し智恵は「かけがえのない親友です」と断言し、「まあちょっと繊細で脆いっていうか気が弱すぎるとこもあったかな。そういうところも含めて好きなところなんですけどね」と続けた。

しかし、智恵が「高校卒業してからも、すっごい危なっかしくて」と思い出話を語るなかで、沙也香が和臣に隠していた“ある過去”を明かしてしまう。

結婚相手として簡単には受け入れられない“沙也香の衝撃の秘密”を知った和臣は、怒っているのか普段とは打って変わった怖い雰囲気で無言のまま歩き続ける。

そんな和臣を見た智恵は、「あの誤解しないでほしいんですけど…」と沙也香のフォローを始める。しかし、その言葉のなかで、事件前に和臣の元に届いた「赤ずきんちゃんへ あなたの不幸を心よりお祈り申し上げます」という怪文書に繋がるワードが飛び出し…。

事件のヒントになりそうな情報が次々と提示され、考察がより加速する第2話となっていた。