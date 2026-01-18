「緑内障」で用いられる目薬はどんな目的で処方される？【医師監修】

緑内障の治療に用いられる目薬の種類と効果について解説します。

栗原 大智（医師）

2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。日々の診察の傍らライターとしても活動しており、m3や日経メディカルなどでも連載中。「視界の質＝Quality of vision（QOV）」を下げないため、診察はもちろん、SNSなどを通じて眼科関連の情報発信の重要性を感じ、日々情報発信にも努めている。日本眼科学会専門医。

緑内障の治療に用いられる目薬の種類と効果

緑内障の治療ではどのような目薬が用いられますか？

緑内障の治療は、眼圧を下げることが目的です。そのために複数の目薬があり、それぞれ作用の仕方（機序）や点眼回数、副作用の特徴が異なります。現在、主に用いられる目薬には下記のようなものがあります。

プロスタグランジン関連薬（ラタノプロストなど）

β遮断薬（チモロールなど）

炭酸脱水酵素阻害薬（CAI）（ドルゾラミドなど）

α₂受容体刺激薬（ブリモニジンなど）

Rhoキナーゼ阻害薬（ROCK阻害薬）（リパスジルなど）

このほか、ピロカルピンなどの副交感神経作動薬や交感神経α1遮断薬といった点眼もありますが、現在では副作用の観点からほとんど使用されていません。

治療に複数の点眼が必要な場合、上記の異なる作用機序の点眼を組み合わせた配合点眼薬を使うこともあります。それにより点眼本数や回数を減らすことができ、患者さんの負担軽減に役立ちます。

目薬の種類別に使用する目的や効果を教えてください

緑内障で用いる目薬にはいくつかの種類があります。主に用いられる目薬とその特徴あるいは副作用は下記のとおりです。

薬の種類特徴・副作用

プロスタグランジン関連薬

（ラタノプロストなど）強力な眼圧下降効果があり、第一選択薬として用いられます。副作用として虹彩色素沈着、まつ毛の変化、まぶたの黒ずみやくぼみ（PAP）があります。

β遮断薬

（チモロールなど）全身に作用し、脈拍低下や喘息悪化のリスクがあります。心疾患や呼吸器疾患がある方は点眼薬を変更することがあります。

炭酸脱水酵素阻害薬（CAI）

（ドルゾラミドなど）単独より併用で使われることが多く、内服薬に比べ副作用は少ないですが、腎臓に負担をかけるおそれがあります。

α₂受容体刺激薬

（ブリモニジンなど）副作用は少ないですが、長期使用で充血やかゆみなどのアレルギー症状が出ることもあります。

Rhoキナーゼ阻害薬（ROCK阻害薬）

（リパスジルなど）点眼直後に一過性の充血がほぼ必発ですが、全身副作用は少ないとされます。

このように目薬の種類によって、眼圧下降効果や副作用が異なります。それぞれの緑内障の状態や目薬との相性を考え、治療で用いる目薬の種類を選択します。

編集部まとめ



緑内障の治療では眼圧を下げるための点眼の継続が何より重要です。一方で、点眼薬にもさまざまな副作用があるため、その内容を理解し正しく付き合っていくことが大切です。

違和感や副作用症状があれば、我慢せずに主治医に相談しましょう。自己判断で治療を中断すると緑内障が進行するおそれがあります。医師と相談しながら副作用を和らげる方法や代替薬を検討できます。点眼治療を続けるには、正しい知識を持って臨むことが大事です。緑内障と副作用についてよく理解し、納得しながら治療を続けることが、生涯にわたり視力を守ることにつながります。

