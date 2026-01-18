ÅÄÃæ³Ñ±É¡õÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡õÌîÂ¼¹îÌé¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼ÂÁü¤ËÇ÷¤ë¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡18ÆüÊüÁ÷¡ØÃÓ¾å¾´¡ßÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ù
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç18Æü¡¢¡ØÃÓ¾å¾´¡ßÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯¡¡ËÜÅÄ½¡°ìÏº¡ÄÅÚ¸÷ÉÒÉ×¡ÄÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡Ä¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Á¸å8¡§50¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀÐÇËÌÐ¤Ë´Ü¤Ò¤í¤·¤â½Ð±é¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÃÓ¾å¾´¡õ¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤é
¡¡¡È¾¼ÏÂ¤òÃÎ¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ø·Ò¤²¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤³¤Î100Ç¯´Ö¤ÇÆüËÜ¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿À®¸ù¤È¼ºÇÔ¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ÎÂè3ÃÆ¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢ÆüËÜ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¤¤¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÅÄÃæ³Ñ±É»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡¢ÀÐÇËÌÐ»á¤¬¾Ú¸À¡£¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¼«¤é·ÝÇ½¥×¥í¤ò·Ð±Ä¤·¤¿ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤¬¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡Ìîµå³¦¤ÎÃÎ¾¡¢ÌîÂ¼¹îÌé»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°¦Äï»Ò¤Ç¤¢¤ë¸ÅÅÄÆØÌé»á¤¬¡¢ÌîÂ¼»á¤¬Í¥½¨¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢ÃÓ¾å¾´¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºß20Âå¤«¤é30Âå¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¢·Ý¿Í¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤¬½¸·ë¡£ÃÓ¾å¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¡¢50Âå¡¢60Âå°Ê¾å¤È6¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤Æ³Æ100¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤Ï¡©¡×¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¼Á¡×¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«À¤Âå´Ö¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡£ÍÌ¾´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤âÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¡ãMC¡äÃÓ¾å¾´
¡ã¥µ¥ÖMC¡ä¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î
¡ã¥Ñ¥Í¥é¡¼¡äÈø¾å±¦¶á¡¢±Æ»³Í¥²Â¡¢ÊÒÀÐµ®Å¸¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡¢Â¼¾åçý°¦
¡ã¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡äÃæ°æÏÂºÈ
¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½Ð±é¼Ô¡äÀÐÇËÌÐ¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¡¢¸ÅÅÄÆØÌé¡¢¼ÇÅÄ¹ÀÆó¡ÊANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¡Ë¡¢ÃÝÁýÄç¿®¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¼ÒÄ¹¡Ë
