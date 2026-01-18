夫は豊田将樹

女子100メートル障害で25年東京世界陸上に出場した中島ひとみ（長谷川体育施設）が、夫に贈った誕生日ケーキに注目が集まっている。

中島は昨年7月、日本選手権決勝後の取材で男子400メートル障害の豊田将樹（富士通）と結婚していたことを公表。「彼の存在が私の中で本当に大きくて、コーチとして見てもらっているけれど、二人三脚で2年間やってきた」と明かしていた。

17日に28歳の誕生日を迎えた豊田は、自身のインスタグラムで「28歳なりました〜中島ちゃんかわいいケーキをありがとう」と投稿。人気漫画・アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター・猗窩座が座る特製ケーキの写真も公開した。

コメント欄には「おめでとうございます」「憧れの夫婦です」「ケーキも素敵すぎます！」「猗窩座カッコよ」などと書き込まれた。中島も自身のインスタグラムのストーリー機能で反応し、花束も贈ったことも明かしている。

鬼滅好きとして知られる中島は昨年の世界陸上で、スタート前に猗窩座のポーズを決めて話題に。昨年7月には日本歴代2位の12秒71をマークするなど飛躍を遂げた。年始のフジテレビ系「逃走中」で賞金94万円を獲得するなど、お茶の間でも話題になった。



（THE ANSWER編集部）