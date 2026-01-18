ファンミーティングを開催

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。国内ツアー通算3勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は17日にファンミーティングを開催。アイドルになりきり、ファンから喝采を浴びた。

昨季は5月のパナソニックオープンで優勝。人気と実力を兼ね備える25歳が、コース外でもファンを魅了した。都内で「菅沼菜々ファンミーティング2026」を開催。アイドルソングを歌うなどして、オフ恒例のイベントを盛り上げた。

自身のXやインスタグラムに「1年かけて構成を考えてきて終わってしまってすごく寂しいです。あー終わっちゃったのすごく寂しい。皆さんに楽しんで貰えてたら私は幸せです！ファンの皆さんと、交流できて嬉しかったです！」などと投稿。コース上とは違った雰囲気の装いで、集まったファンとの記念写真なども公開した。

ファンからは「猛烈にかわいい！」「最高のステージでした」「前髪なしもカワイイ」「な〜ちゃんのファンを大切にしてくれる気持ち、嬉し過ぎます」「めっちゃ楽しかったです！」などとコメントが書き込まれた。

「私はすごくファンの皆さんと心が通ったような気がします 本当にありがとうございました！！！」と菅沼。もらったエネルギーを新たなシーズンで爆発させる。



