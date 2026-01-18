ゾーイ・サルダナ、スカーレット・ヨハンソンを抜き興行収入女王に
全世界で10億ドル超えの大ヒット中の映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』に出演するゾーイ・サルダナが、スカーレット・ヨハンソンを抜き、興行収入女王の座を獲得した。
【写真】ゴールデン・グローブ賞のベストドレス7選 輝くマタニティルックも
Varietyによると、出演作の世界興行収入を合計したランキングをThe Numbersが発表。『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒットで1位に輝いたスカーレットと、「アベンジャーズ」シリーズなどで知られるサミュエル・L・ジャクソンの2位を一気に抜き、ゾーイがトップとなったことが明らかになった。
世界歴代興行収入1位の『アバター』（2009）、2位『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）、3位『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）のトップ3作品すべてに出演しているゾーイ。シリーズ第3作『ファイヤー・アンド・アッシュ』がこれまでに12億3000万ドル（約1940億円）を稼ぐ大ヒットを記録し、彼女の出演作の合計興行収入は154億7000万ドル（約2兆4500億円）に達したそうだ。
これを受け、ゾーイはインスタグラムに動画を投稿し、喜びの声明を発表。「今日、史上最高の興行収入を誇る映画俳優となりました。ここまで導いてくれた素晴らしい道のりに、心から感謝します」と述べ、『スター・トレック』のJ・J・エイブラムスや『アベンジャーズ』シリーズのルッソ兄弟、『ガーディアンズ』シリーズのジェームズ・ガン、『アバター』のジェームズ・キャメロンら、関わってきた監督たちに感謝。
そしてファンに向け、「この偉業は私たち全員のもの。深く感謝するし、身が引き締まる思いです」とコメント。「そして、次に記録を破る人も女性でありますように」と締めくくった。
引用：「ゾーイ・サルダナ」インスタグラム（＠zoesaldana）
