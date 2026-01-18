鈴木雅之が篠原涼子をパートナーに迎えた新曲「Canaria」が配信リリースされ、同曲のミュージックビデオも公開された。

「Canaria」は11日より放送開始された日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、同ドラマで主演を務める篠原涼子をパートナーに迎えたデュエット曲。自分自身を閉じ込めていたルールから飛び出し、解き放たれていく主人公の揺れ動く心理描写を表現した世界観が、鈴木雅之と篠原涼子が掛け合う歌声と強く共鳴し、切なさが込み上がる楽曲に仕上がっている。

かつてレーベルメイトであった二人が「いつかデュエットをやろう」という数十年前の約束を、今回ドラマ主題歌のオファーを受けた鈴木雅之からの声掛けで叶った形となった。

楽曲を提供した水野良樹（いきものがかり/HIROBA）は、「マーチンさんのゴージャスなシルクのような歌声と、篠原涼子さんの美しく儚げな歌声が、まるで恋人たちが互いを抱きしめるように折り重なっていく瞬間が、自分が曲を書いたときのイメージを遥かにこえて切なくて、素晴らしい作品にしていただけました」とコメントしている。

公開されたミュージックビデオでも、揺れ動く心理描写と解放されていく様が二人の繊細な歌声に乗せて見事に映像表現されている。

篠原涼子が主演を務めるTVドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、本日18日22時30分より日本テレビ系列で第二話が放送される。

鈴木雅之は、2026年はソロデビュー40周年に加え古希（70歳）を迎える年となる。3月には東京・横浜で＜MARTINI DUET DELUXE NIGHT＞を開催。6月からは全国ツアー＜masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 season2 “70/40th anniversary“＞を実施予定だ。

■鈴木雅之コメント

“ラヴソングの王様”鈴木雅之です。

来年2026年はソロデビュー40周年と古希を迎えるという私にとって記念すべき年に、ドラマ『パンチドランク・ウーマン』の主題歌を担当させていただくこととなり素晴らしい一年のスタートになりそうです。

篠原涼子さんとは、数十年前に『いつか一緒にデュエットをやろう』という約束をしていましたが、今回のオファーが当時の約束を叶えられる絶好の機会を頂けたと感じ、改めて彼女へオファーさせていただきました。

「Canaria」という楽曲が表現する、自分自身を閉じ込めていたルールから飛び出し解き放されていく、というテーマを、その歌声で見事に表現してくれました。

『パンチドランク・ウーマン』で描かれる主人公の解放されていく姿を、この楽曲がより一層際立たせていけたら嬉しいです。

■篠原涼子コメント

大先輩である鈴木雅之さんとご一緒させて頂く事が出来て本当に嬉しく思っております。

曲の【Canaria】も『いきものがかり』水野さんの書き下ろしで、素敵な曲を歌わせて頂く事が出来ました！

ドラマの主人公である、こずえの強さと弱さを表現出来れば良いなと思いながら、大切に歌わせて頂きました。

■水野良樹（いきものがかり/HIROBA）コメント

マーチンさんのゴージャスなシルクのような歌声と、篠原涼子さんの美しく儚げな歌声が、まるで恋人たちが互いを抱きしめるように折り重なっていく瞬間が、自分が曲を書いたときのイメージを遥かにこえて切なくて、素晴らしい作品にしていただけました。展開の読めない緊迫感あるドラマの行き先を追うなかで、この楽曲とお二人の歌声が、ドラマを楽しむ皆さんの心を包み込む毛布のようになってくれたらと願っています。

■『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』

放送日時：2026年1月11日（日）放送開始 毎週日曜よる10:30〜11:25 ■出演者

篠原涼子 ジェシー（SixTONES） 藤木直人

小関裕太 知英 高橋努 尾碕真花 柏木悠（超特急） 沢村玲（ONE N’ ONLY） ・

新納慎也 河内大和 中島ひろ子 遠山俊也 ・ 久保田悠来 小久保寿人 団長安田（安田大サーカス）

柾木玲弥 カルマ 高岸宏行（ティモンディ） 星乃夢奈 越村友一 梶原叶渚

/ 竹財輝之助 大澄賢也 山下容莉枝 山田明郷 ベンガル 宇梶剛士 ■スタッフ情報

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ ■番組公式HP・SNS

番組公式ホームページ https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/

番組公式X https://x.com/punchdrunk_ntv

番組公式Instagram https://www.instagram.com/punchdrunk_ntv

番組公式TikTok https://www.tiktok.com/@punchdrunk_ntv

番組公式ハッシュタグ #パンチドランクウーマン

■鈴木雅之ライヴ情報 ■鈴木聖美＜MARTINI DUET DELUXE NIGHT＞

会場：ビルボードライブ横浜

日時：2026年3月3日（火）

・1st Stage 開場16:30 開演17:30

・2nd Stage 開場19:30 開演20:30

ゲスト：鈴木雅之、村上てつや from ゴスペラーズ ■鈴木雅之＜MARTINI DUET DELUXE NIGHT＞

会場：ビルボードライブ東京

日時：2026年3月24日（火）

・1st Stage 開場16:30 開演17:30

・2nd Stage 開場19:30 開演20:30

ゲスト：鈴木聖美

■＜masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 Season2 “70/40th Anniversary”＞

6月14日(日) 千葉県 市川市文化会館 大ホール

6月19日(金) 宮城県 仙台サンプラザホール

6月21日(日) 秋田県 あきた芸術劇場 ミルハス 大ホール

6月27日(土) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

6月28日(日) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

7月02日(木) 大阪府 フェスティバルホール

7月05日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

7月11日(土) 神奈川県 カルッツかわさき

7月12日(日) 神奈川県 カルッツかわさき

7月17日(金) 埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

7月18日(土) 埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

7月25日(土) 新潟県 新潟県民会館 大ホール

8月01日(土) 大分県 iichikoグランシアタ

8月02日(日) 熊本県 熊本城ホール メインホール

8月07日(金) 兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

8月08日(土) 兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

8月11日(火・祝) 静岡県 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

8月29日(土) 鳥取県 米子コンベンションセンター

8月30日(日) 岡山県 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

9月04日(金) 北海道 函館市民会館

9月06日(日) 青森県 リンクステーションホール青森

9月10日(木) 大阪府 フェスティバルホール

9月11日(金) 大阪府 フェスティバルホール

9月13日(日) 広島県 広島文化学園HBGホール

9月22日(火・祝) 東京都 東京国際フォーラム・ホールA

9月27日(日) 長野県 ホクト文化ホール

10月03日(土) 福岡県 福岡サンパレス

10月04日(日) 福岡県 福岡サンパレス

10月10日(土) 栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール

10月11日(日) 茨城県 水戸市民会館 グロービスホール

10月16日(金) 京都府 ロームシアター京都 メインホール

10月18日(日) 群馬県 高崎芸術劇場 大劇場

10月22日(木) 高知県 高知県立県民文化ホール オレンジホール

10月24日(土) 香川県 レクザムホール (香川県県民ホール) 大ホール

10月28日(水) 愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール

10月31日(土) 東京都 府中の森芸術劇場 どりーむホール

11月07日(土) 神奈川県 よこすか芸術劇場