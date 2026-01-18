º£Æü18Æü¤â¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é²«º½¡¡ÀöÂõÊª¤Ø¤ÎÉÕÃå¤ËÃí°Õ¡¡¤³¤Î¤¢¤È¼¡Âè¤ËÇö¤Þ¤ë
ºòÆü17Æü¤Ï¡¢²«º½ÈôÍè¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ê¤É¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü18Æü¤âÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸å¡¢¼¡Âè¤ËÈôÍè¤¹¤ë²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤ÏÇö¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Æü18Æü¤â¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é²«º½ÈôÍè
ºòÆü17Æü¤ÏÂçºå¤Ç²«º½¤ÎÈôÍè¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¤ä²¬»³¤Ê¤É¡¢»ëÄø¤¬10¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²«º½ÈôÍè»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡ ²«º½¤¬¼Ö¤ËÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ç¤³¤¹¤ëÁ°¤ËÉ¬¤º¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤ÇÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²«º½¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤¹ÛÊªÎ³»Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¥¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤³¤¹¤ë¤ÈºÙ¤«¤Ê½ý¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â°µÀö¾ôµ¡¤Ï¤³¤¹¤é¤º¤Ë±ø¤ì¤òÍî¤È¤»¤ë¤¿¤á¡¢½ý¤ÎËÉ»ß¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²°º¬¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ËÃó¼Ö¤·¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È±ø¤ì¤¬Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ÀöÂõÊª¤Î±ø¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³°¤Ë´³¤·¤¿°áÎà¤Ë¤Ï¡¢²«º½¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ²«¤Ð¤ß¤ä±ø¤ì¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆü¤Ï¡¢¼¼Æâ´³¤·¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤·³°¤Ë´³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·Ú¤¯¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤«¤éÀö¤¤Ä¾¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£ ´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²«º½¤ÏÌÜ¤äÉ¡¡¢ÈéÉæ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð»þ¤ÏÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢µ¢Âð¸å¤Ï¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ÇÉÕÃå¤·¤¿²«º½¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÓÃÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤âÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤Æü¤Ï³±¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤Æü¤Û¤É¡¢¾É¾õ¤¬È¯¾É¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
