モデル、実業家として活躍し、4度の結婚と離婚を経て、4人の子供を抱える母にして2人の孫に恵まれる祖母となったMALIA.さん（42）。

2022年、三男とアラブ首長国連邦ドバイへ移住した彼女に、結婚して抱いた違和感、女性の自立、現在の恋愛観などについて、話を聞いた。（全4回の2回目／続きを読む）



経済的自立よりも、心の自立、精神的な自立が大事

――MALIA.さんは、母、モデル、実業家と3つの顔がありますが、「モデルとして活動している時は母を出さない」みたいなモットーを持っていますか？

MALIA. いや、どんな時も一緒です。常に母親オーラは出してるんですけど、なんだか見えないみたいですね（笑）。いまなんか、すごいグランマモードで。孫ができて、すっかりおばあちゃまだから。おとといも長男のサッカーの試合を観戦しながら孫を抱っこしてました。

――さすがに抱いているのが孫だとは思われないですよね。

MALIA. 会場にいた年配のおじさまが、運営スタッフの方に「あちらにおられるのは新保海鈴選手（MALIA.さんの長男でサッカー選手）の奥さまですよね。抱いているのは、お子さんですか？」って聞いてました。「いえ、海鈴選手のお母さんで、赤ちゃんはお孫さんです」みたいな。私もちょっとうれしそうにして「海鈴の母です」って言いました（笑）。

――絶対に生活感を醸し出さないなど、そういったことは気をつけています？

MALIA. いやいや、全開で出してますよ。23歳で2人乗りのベビーカーに3人乗っけて、「ウリャーッ！」と押していました。友達が言うには、そのころの私は本当に頭もボサボサだったらしいですが、記憶がないんです。本当に忙しかったので。

「はい、みんな、私に付いてきて！ 行くわよ！」みたいな。ちょっとした保育園の先生でした。

「妻らしく」「母らしく」に縛られるんじゃなく、「私らしく」っていうのがこれからは大事だなと思っていて。私、「MALIA.MIND」っていうオンラインサロンをやってますけど、サブテーマが「愛と自立のスタートライン」。女性が自立することは経済的に自立することだと思ってる方がすごく多いんですけど、自立って経済的にどうこうじゃなくて、心の自立、精神的な自立のほうが大事なんです。

イエスとかノーっていうことも、家庭に入ると言えなかったり。こう見えて私もそういう時期があったし、苦しかったし、すごくつらかったんです。ただ、私は10代とか早くに経験できたから、そこで学んで抜け出せたので。

「99円のリンゴジュースがあるから、そっちを買え」って言われて

――MALIA.さんにも、言いたいことが言えなかった時代があった。

MALIA. これ、けっこう話しているんですけど、20代の頃の私は135円のトロピカーナが飲みたかった。リンゴのパック。でも、旦那から「イトーヨーカドーのプライベートブランドで99円のリンゴジュースがあるから、そっちを買え」って言われていたんです。

「こんなに一生懸命に仕事も育児も頑張って、ジュースぐらい好きなのを飲ませてくれ！」って思っていて。いまはもう物価がだいぶ変わりましたが、23年ぐらい前だと99円でも大きいパックが買えたんです。でもプラス数十円出すとトロピカーナが飲めたから「いいじゃん、ちょっとブランドもの買ったって」って思っていたんですけど。

誰かのコントロールや経済力によって、私が何かをするのをダメって言われたのって、たぶんそれが人生で初めての経験で。だから、トロピカーナのことばっかり覚えてるんですけど、たぶん他にもいっぱいあったと思います。ピーマンだってお肉だって、「いっぱい入ってるそっちの袋を買え」みたいな。「いいじゃん、こっちのほうが大きくて形もキレイだし」と思っていましたけど。

裕福な家庭で育ち15歳でモデルになって…我慢なんてしなかった

――最初に我慢させられることを許すと、その先も我慢しなければいけなくなりますよね。

MALIA. 私はわりと裕福な家庭で育ったのもあって、本当に我慢したことがなくて。カナダの高校に行かせてもらったり、小学校のころは夏休みになるとママとスイスで過ごしていたりとか。

で、15歳でモデルになって、それこそ18歳ぐらいのころって『ViVi』のモデルをやってたから、お給料をたくさんもらっていて。自分のお金でブランド物のバッグを買えるような17歳、18歳でしたから。もちろん我慢なんてしなかったですし。疲れたら、電車に乗らないでタクシーで横浜のお家まで帰っていました。

そんな生活をするなかで、初めて「え、なんで？ 別にいいじゃん」って。本当に20円か30円かの差、そんな金額だったと思うんですけど、それを我慢しろって言われたことで、すっごい悲しくなっちゃって、すっごい泣いちゃって。もしかしたら産後のホルモンバランスの乱れも関係していたかもしれないですけど。旦那が悪いって言いたいわけではなくて、そういう精神の自立って気付かないうちに雑になっていっちゃうものなんですよ。

――相手には相手の価値観があるから、どちらかが悪いというわけでもないですよね。合わないだけというだけで。

MALIA. 向こうはお金を貯蓄したかったんだと思うんです。で、私と別れてすぐにマンションを買ったとか聞くと、倹約に気をつける人だっただけに「さすがです！」って唸ってしまうし。

歴代の旦那たちから、いろんなことを私は学ばせてもらったんです。

付き合った相手全員と結婚していて…

――歴代の夫から学んだことで、いまでも活きているものってありますか。

MALIA. めちゃくちゃあると思います。さっきのこともそうですけど、私がピュアすぎるところとか。子どもたちからも「ママが純粋すぎて厄介だな」と思われています。

「なんでこの人って、そんなに他人を信じちゃうんだ」みたいな。「俺が一生幸せにするよ」「ほんと？」みたいになって、簡単に信じちゃう。

私は結婚しない予定の人と付き合うこともなかったので、付き合った相手全員と結婚していて。18歳から自分の付き合った歴代の彼氏をググったら、元夫として名前が出ますし。キレイに毎回ゴールを切っているんですけど、結婚してみるとお互いに「あれ、話が違くない？」ってなることがある。そこを私自身わかっていなかったです。

――結婚の現実を知っておくべきだったと。

MALIA. でも、そんなの誰にもわからないことですよね。「この相手だったら大丈夫」なんてわかれば、全員がうまくいくわけで。

心で判断してきたけど頭も使いましょうと…

――“結婚する人と付き合う”を貫いてきたのですね。

MALIA. そこはまっすぐだし、私自身もブレないし、よそ見するタイプではないです。結婚が多いと、「不倫でもしてたんじゃない？」って声も出ますけど、それはまったくない。

彼氏が「これが食べたい」って言ったら、なんでも作ってあげたくなるくらいですから。母性本能が強いんですかね。

でも、さすがに4周回ると目が覚めましたよ。というか、自分の頭のなかで「現実見ろよ」って声が聞こえてきて、「あ、なんかわかってきたかもしれない」って。毎回、心で判断して付き合って結婚してきたけど、頭も使いましょうというところにたどり着きましたね。冷静な部分も絶対に必要でしょう。

――「冷静な部分」は具体的に言うと？

MALIA. それこそ経済力とか。相手の年収も知らずに結婚したこともあったので。

――離婚にネガティブなイメージを抱いていないとのことですが、4回も別れると恋愛に対して臆病になることはないですか。

MALIA. 実際のところ、一番下の子を産んでから彼氏がいないです。それこそ最も長く一緒に過ごした旦那さんが亡くなった時期が、一番下の子が生まれたくらいの時で。生と死を同時に味わうような経験をして。そのダメージもすごく大きくて、そこから彼氏がいないんです。

別に恋愛に懲りたとかではなくて、一番下の子が私にとって最後の子育てになるんじゃないかなと思って、一生懸命育てているだけなんですけど。だから、ドバイに移ったというのもあります。

――最後の子育ての地をドバイに決めた理由というのは？

MALIA. お受験です。

