〈「こんなに頑張っているのに、135円のジュースも自由に選べない」MALIA.（42）が4度の結婚で気づいた“経済より怖い支配”〉から続く

モデル、実業家として活躍し、4度の結婚と離婚を経て、4人の子供を抱える母にして2人の孫に恵まれる祖母となったMALIA.さん（42）。

【画像】長男を抱えた成人式、ミニ丈のショートパンツでスタイル抜群のドバイ写真…42歳になったMALIA.を全部見る

2022年、三男とアラブ首長国連邦ドバイへ移住した彼女に、日本以外の国を拠点に選んだ理由、ドバイでの生活の様子、我が子への教育方針などについて、話を聞いた。（全4回の3回目／続きを読む）



MALIA.さん

◆◆◆

移住して子どもをドバイの学校に入学させた、その理由は…

――現在、ドバイを拠点にしていますが、それは一番下のお子さんの受験のためだったと。当然、名門校なわけですよね。

MALIA. 日本でいうと、慶應幼稚舎みたいな歴史のある伝統校です。王子や王族とかが通っていたような、歴史のある学校。

日本でのインターナショナルスクールやお受験も考えましたけど、親がシングルマザーということで受からない場合も多いですよね。

――なるほど。

MALIA. それも大きかったです。日本でどれだけいい学校に入れてあげたいと思っても、それは叶わないんじゃないかなと思ったんですよね。でも、海外だったらシングルマザーもたくさんいます。ただ、ドバイはイスラム教だから、アメリカみたいに「うんうん、シングルマザーなんだね！」っていう感じでもないですけど、それでも日本よりは寛容です。

ひとりでも一生懸命働いている、子どもたちを養っている、お金を稼いでいるっていうことに対して、ちゃんとリスペクトされる。そういった周りからもたらされる肯定感もすごく高いんです。

絶対にドバイがいいってわけではなくて、ハワイやポルトガルも選択肢にあったんですけど、ポルトガルだと「母ひとり子ひとりで港町？ ちょっと不安だな」ということで、ドバイに落ち着きました。

――ドバイの学校は歴史が長いだけでなく、教育のレベルも高いのですか。

MALIA. かなりアカデミックに勉強するタイプの学校に入れたので、学力は高いですね。上の子3人もいろいろトライしてきたんです。インターに入れてみたり、日本の学校に入れてみたり、留学させてみたり。その集大成を最後の子でしてみました、という感じで。

いまの学校は小学校から高校までエスカレータ式なので、私としても「次の進路どうしよう？ 受験どうしよう？」とか考えなくていいですし、子供も勉強に集中していられるかなって。

一番下の7歳の息子は、5カ国語話せます

――いろいろな国の子たちが集まっているのですか。

MALIA. 本当にいろいろですね。だけど、日本人は私の子だけです。分校があるんですけど、そちらには10人くらい日本人がいるみたいです。

すごくインターナショナルな学校でもあるから、ヨルダンとかシリアといった中東の子、日本や韓国とかアジアの子、欧米の子など、本当にいろんな国の子がいますね。

――日本の学校と比べると、どういった部分が大きく違うのでしょうか。

MALIA. わかりやすく違うのは、食事に関することですね。ラマダンといって断食する期間があるので、その時期は学校もお休みになったり。あと、王族の誰かの誕生日には学校も休みとか。

そうした祝日は、日本よりも多いです。

――MALIA.さんの教育方針は？

MALIA. 「算数ができない男はかっこよくない」って言ってます。算数さえできれば生きていけるから。でも、一番下の子はすごいですよ。英語、アラビア語、フランス語、スペイン語、日本語の5カ国語が話せるんです。

――まだ、7歳ですよね。

MALIA. たぶんスポンジのようにワーッと入ってきてるんでしょうね。でも、ちょっとしゃべらなくなると、ワーッと忘れるから。まあ、現段階では5カ国語話せるっていう感じです。

――MALIA.さんと会話する時は？

MALIA. 英語です。だけど日本語を話す機会がほとんどないから、「これはマズいな」と思ってなるべく日本語で話そうとするんですけど、私もつられて英語を話しちゃうんです。真剣に何かを伝えないといけない時は英語で伝えるかもしれません。そのほうが彼にとっても深く刺さっていくから。

――実際のところ、ドバイの生活は快適ですか。

MALIA. めちゃくちゃ気に入ってます。とにかくすっごい安全です。日本みたいに、子どもが1人で登下校できるとか、1人で買い物に行ったりできるとかはないですけど。

でも、カフェとかで、テーブルにスマホとパソコンを置いたままトイレに行ってもなくならないです。それは国のあちこちにカメラが設置されていて、ずっと見られてるから。ドバイに来た当初は「え、怖い怖い。どういう感じ？」と思ったけど、逆に安心安全ですよ。

メイドさんがいるのに、私が朝昼晩とお弁当も作って「あれ？」って…

――お金の面ではどうですか？

MALIA. 私が住んでいるところは、ホテルサービスアパートメントなんです。だから、家賃は日本とはだいぶ違うし、ドバイは一括で年払い。生活するにあたって、のっけからとんでもない額を払わないといけないです。

食品に関しては、いつも紀伊国屋とか明治屋で買い物してるっていう感じです。日本のものを手に入れようとすると、やっぱり数倍は掛かりますね。

――移住して「キツいな」「ビックリした」といったことは？

MALIA. キツかったことはめちゃくちゃありましたよ。この3年間、毎日が闘いでした。メイドさんも、いまはやっといい方に出会えましたけど、最初の2年間勤めてくれた方が今年の春に辞められて、そこから4月、5月、6月と毎月代わって。

次から次へと課題が押し寄せて、「これを乗り越えないといけない、あれを乗り越えないといけない」といった状況でしたね。

――ちなみにメイドさんは、どういった理由でチェンジを。

MALIA. 例えば、掃除がほとんどできていないとか、お料理が作れないとか。結局、ずっと私が朝昼晩と作って、お弁当も作って、「なんだこれ？」って。私はオンラインで働いているから、家にいるんですよ。それもあって、仕事もやりながら、ついついメイドさんができないことを手伝って。「メイドさんにお願いしたかったのに、あれっ？」といったことは、いっぱいありました。

90パーセントが外国人といわれるドバイの教育環境とは…

――ドバイは外国人が働きにくることに対しては、ウェルカムな雰囲気なのですか？

MALIA. そこに関しては、ものすごくウェルカムです。基本的にドバイに暮らしている90パーセントが外国人と言われているほど、外国の方が多いので。

エミラティと呼ばれる地元の人たちよりも、外国の人たちのほうが圧倒的に多い。アジア系も多いけど、そこまででもないですね。韓国人で3万人、日本人で3000人。

――人種的な軋轢などは感じたことありますか。

MALIA. ないですね。息子のクラスにはロシアの子もウクライナの子もいて、戦争がどういうふうに行われているか子ども同士で真剣に話すみたいです。小さいころからそういう悲しい現実を彼らは知っていて、「絶対に戦争はよくないよね」って共通認識を持っていますね。

それもあって「ケンカとかをするのもよくないね」といった考えも染み込んでいて。

――子どもたちが自主的に話し合うのですか？ それともディスカッションするような授業があるのでしょうか？

MALIA. 自然と話し合ってるんじゃないですかね。「パパが戦地に行っちゃった」とか「年の離れてるお兄ちゃんが軍隊に入った」とか、そんな話も出てきたみたいです。

そういう話になった時に、精神的に落ち着かない不安定な子がいて、「クラスで泣いちゃった」とか息子が話していたり。そんなことがリアルにある世界ですよ。

〈「悩んでいるなら、離婚はしないほうがいい」4度の結婚を経験したMALIA.（42）が、いま女性たちに伝えたいこと〉へ続く

（平田 裕介）