仲野太賀が主演を務める大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）で、主人公・小一郎（豊臣秀長）の幼なじみ・直(なお)を演じている白石聖（27）が一躍脚光を浴びている。

【写真】「直」を演じる“絶対的美少女”、白石聖をじっくり見る



広瀬すず、橋本環奈ら人気女優が多い1998年度生まれの1人、白石聖（本人Instagramより）

直は、初回から登場する重要な役で、今回のドラマのために生まれたオリジナルキャラだ。主人公をひそかに慕う土豪の娘で、貧しい百姓の身分に生まれた小一郎とは結ばれない運命にある。初回では、惹かれ合いながらも結婚できないもどかしい2人の関係性が描かれた。

第2話「願いの鐘」では一転、2人が思いを通じ合わせ駆け落ち同然で故郷を捨てる決意をすることに。ヒロインとしての輝きを見せ、第2話の放送時には「直ちゃん」がXのトレンド上位にランクインする盛り上がりを演出した。

自身初の大河ドラマ出演ながら、史実に登場しない役を見事に演じ視聴者から高評価を得ている白石だが、実は今回の大河挑戦は「棚からぼた餅」で決まったものだった。というのも、直を演じるはずだった永野芽郁が、田中圭との不倫疑惑を報じられたことで同作を降板。その代役として白石が抜てきされ、初の大河出演を勝ち取った。

大河ドラマへの「代役出演」がきっかけでブレイクした例といえば、『麒麟（きりん）がくる』の川口春奈が記憶に新しい。沢尻エリカの逮捕を受け、代役を務めた川口はこの作品を機に国民的女優への階段を駆け上がった。今回も、白石が川口と同じようにブレイクするのではないかと早くも期待が高まっている。

「絶対的美少女」役や水着写真集を発売も、伸び悩んできた

年明け早々に大ブレイクの予感を漂わせている白石は、1998年8月10日生まれで2016年に女優として芸能界デビュー。同学年には広瀬すず、橋本環奈、福原遥など主演クラスで活躍する女優が多く、1998年度生まれは「奇跡の世代」と呼ばれているほど。他の女優たちが主演作をヒットさせ人気を得る中で、白石は最後の大物と呼ばれブレイクが期待されてきた。

実際、デビュー当初から透明感あるビジュアルで話題となり、2018年放送の人気漫画を実写化した『I”s』（BSスカパー!）でヒロインの葦月伊織を演じて大きな注目を集めている。

白石が演じた伊織は、マンガ史に残る絶対的美少女と位置づけられる役で、約700人が参加したオーディションでヒロインの座を射止めることに成功。作品の中ではラブシーンも演じるなど話題となり、女優としての評価を上げた。

2019年には人気女優の登竜門である結婚情報誌『ゼクシィ』の12代目CMガールに抜てきされる。これまで、加藤ローサをはじめ、広瀬すず、新木優子、吉岡里帆などが担当したCMで、白石も一気に女優として大ブレイクするものと思われた。

しかし、すぐにブレイクとはいかず。キスシーンを披露した連続ドラマ初主演作『恐怖新聞』（フジテレビ系）や、水着ショットを含む写真集を発売するなど意欲的に活動したものの人気が伸び悩んだ。

その後もドラマ『しもべえ』（NHK総合）や『新空港占拠』（日本テレビ系）、『幽☆遊☆白書』（Netflix）など話題作に出演し、それぞれで魅力ある演技を披露し一定の評価は受けたが、自身の主演作は同世代と比べると少なく、ヒット作に恵まれない状況が続いている。

大きな転機になった「ある出来事」とは？

そんな白石の転機となったのが、所属事務所の移籍だ。

2025年5月11日、9年間在籍した「芸映プロダクション」から「フラーム」へ移籍することを発表。フラームは戸田恵梨香や有村架純、吉岡里帆らを擁する女優プロデュースに強い事務所だ。結果的にこの移籍が大正解だったと、民放キー局で編成を担当するテレビ局関係者が解説する。

「前事務所が悪いというわけではないのですが、当初から期待値の高かった白石さんをしっかり売り込めていなかったのは事実です。フラームなら、若手からベテランまで女優が在籍し、テレビ、映画だけでなく配信業界にもパイプが太くてさまざまな形で演技の仕事を獲得するノウハウを持っています。演技力が高く、ビジュアルも良い白石さんにはもってこいの事務所ではないでしょうか。

何より、フラームは移籍してきたフリーアナウンサーの田中みな実さんを、しっかり女優に育てあげた実績がある。白石さんの実力はすでに十分、その実績を生かしてブレイクに導いてくれそうです」

『豊臣兄弟！』への出演を勝ち取ったのも、新事務所の力が大きかったのではないかと言われている。というのも、テレビ局ではスキャンダルを起こした芸能人の代役を探す際に、いくつかのルールがあるとされる。

「身辺調査」も問題なし？

まず、代役候補を何人かピックアップするのだが、条件は週刊誌にスキャンダルを報じられる恐れがないこと。代役までスキャンダルを報じられたら、局として管理体制を問われかねないからだ。とはいえ、局はタレントのプライベートまでわからないので、事務所に身辺調査を一任することになる。

そのため、信頼できる事務所にしか代役探しを依頼しない。フラームは、NHKをはじめテレビ局から信頼を得ており、代役をお願いすることになったのだろう。特に白石は移籍に関連し、タイミングよく身辺調査をフラームが行っていて、信頼できる代役としてプッシュしたとみられる。

「白石さんの代役が発表されたのは、2025年5月で移籍の時期と重なります。人気女優の移籍は数カ月前から調整が行われるケースが多く、『豊臣兄弟！』の代役はフラームが獲得したものでしょう。というのも、同作には、フラーム所属の大物女優・吉岡里帆さんも主要キャラでキャスティングされているので、代役を探すNHKがフラームに声をかけた可能性が高い。白石さんは、移籍したことで、いきなりチャンスをつかんだと言えますね」（同前）

見事に代役としての務めを果たし、『豊臣兄弟！』でブレイクしそうな白石。すでに国民的人気女優になれるポテンシャルは持っている。前出の民放関係者は「演技だけでなくビジュアルも、『奇跡の世代』同期である広瀬すずさんらと比べて遜色ない美しさで、もともときっかけさえあればブレイクする可能性を秘めていた」と話す。

永野がスキャンダルを起こしたことで、チャンスの順番が回ってきた白石。2026年は「奇跡の世代」最後の大物がブレイクする年になりそうだ。

（ゆるま 小林）