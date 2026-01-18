「新年の皇室は行事が目白押しです。元日の新年祝賀の儀を皮切りに、2日には一般参賀。そして1月中旬の恒例行事として、学問の権威者から講義を受けられる『講書始の儀』と、『歌会始の儀』が行われます」（宮内庁担当記者）

【画像】講書始の儀に初めて参加された悠仁さま

“とんぼ愛”溢れる歌を御用掛の歌人が絶賛



2026年新年祝賀の儀に参加した悠仁さま ©時事通信社

1月14日の歌会始。とりわけ注目を集めたのが、歌会始に初めて臨まれた悠仁さまの“デビュー作品”である。悠仁さまは次のように詠まれた。

〈薄明り黄昏とんぼは橋のうへ青くつきりと俊敏に飛ぶ〉

青い複眼が特徴的なとんぼの1種「マルタンヤンマ」を詠まれた、“とんぼ愛”溢れる歌。マルタンヤンマは、悠仁さまがとんぼへの関心を深めるきっかけとなった特別なとんぼだ。

歌会始の選者の1人で、皇室の和歌の相談役である御用掛も務める歌人の永田和宏氏は「初めての御歌とは思えないほど完成度が高く、驚きました」と絶賛する。

「“黄昏とんぼ”、“俊敏に飛ぶ”といった言葉選びが素晴らしいです。悠仁さまは当初、それぞれ素材の異なる三首を詠まれた。一首めは授業を終えて外に出た時の星の明るさ、二首めがとんぼ。三首めは伊豆大島に行かれたご経験から、明日葉という植物を詠んだものでした。中でも僕が1番よいと思ったのが、とんぼの御歌でした。悠仁さまはこれまでも、とんぼを興味と研究の中心においてこられた。これからも自分のいちばん興味のあるところを詠み続けていただきたいと思います」（同前）

一方、佳子さまの歌には、ある変化が。

《この続きでは「眞子さん出産で叔母に 佳子さまが初めて詠んだ“子ども”」「『講書始の儀』直後に政治学者と語り合ったトランプ評」「悠仁さま続々行事デビューで懸念は『学業との両立』」などのトピックについて詳報しています。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および1月15日（木）発売の「週刊文春」で読むことできます》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月22日号）