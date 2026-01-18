¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û ¡Ö¼å¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤â¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í·ì¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ëÀ¤³¦¤ËÌá¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦¡×¡¡£Ó£Î£Ó¤ËÁÛ¤¤
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¿·Ç¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
【 浜崎あゆみ 】 「弱ってんのもいい加減にして、そろそろ血の味がする世界に戻る準備をしよう」　SNSに想い
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ©¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÍÍ¤Ê2025Ç¯¤Î´¨¤¤´¨¤¤Åß¤òÄ¶¤¨¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤ß¤É¤µ¤ó¤ÈËÜÊÔ½ªÎ»»þ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ï¥°¤·¤¿»þ¤Ë½Õ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«·è¤á¤ë¤ó¤À¤«ÆÍÇ¡Ë¬¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌµ¾ð¤Ê¤³¤Îº¢¤À¤±¤É¡¢¤³¤Îº²¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ë»ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÏÂô»³ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜTA¤Ë¤ï¤¿¤·¤Î»þ´Ö¤â¿ÈÂÎ¤â¿´¤â¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±Êû¤²¤Þ¤¹¡£¡Ø¼¡¤Ï¼«Ê¬Ã£¤¬±óÀ¬ÁÈTA¤Ë¤Ê¤ë¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢TA¤Î³§¤ËÆüËÜ¤Î²ñ¾ì¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂô»³´èÄ¥¤Ã¤Æ¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÈè¤ì¤¬¤Ç¤¿¤ó¤À¤È¡¡»ä¤âÇ¯»Ï¤«¤éayu¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ç¥À¥¦¥óÁÈ¤Ç¤·¤¿¡¡½Õ¤«¤é¥¢¥ê¥Ä³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¤Í¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬ayu¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÇØÃæ¤òº£Ç¯¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¤¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¡¦¡Öayu!♥¤ªÂÎ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡ª2026Ç¯¤Î¿·¤·¤¤¥Ä¥¢¡¼¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤Æ¤¯¤·Ì¤¤À²óÉü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤Æ ¤Ê¤¬¤Ã¡ª¡×¤Ã¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤¢¤¿¤ê¤«¤é°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¿§¡¹¤Ê¿§¡¹¤Ç¥¥ã¥ÑÄ¶¤¨¤Æ¤¿¤±¤É¡×¡Öµ¤ÎÏ¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤Ê¡¼¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ê¡×¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´¿È¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û