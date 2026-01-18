犬が『キャン』と鳴く主な理由5つ

犬が「キャン！」と鳴くとき、その背景にはいくつかの心理や身体的な理由があります。ここでは、よく見られる5つのケースを紹介します。

1.痛みやケガによる反射的な鳴き声

抱き上げたとき、足を触ったとき、急に動いたときに「キャン」と鳴くなら、どこかに痛みがある可能性があります。関節炎や腰痛、肉球のケガ、歯や耳の炎症など、原因はさまざまです。

特に高齢犬や小型犬では、関節や腰のトラブルが多く見られます。繰り返すようなら、早めに病院で診てもらいましょう。

2.驚きや恐怖による反応

突然の物音や雷、ドアの閉まる音などに反応して鳴くこともあります。これは一種の防衛反応で、「怖い！」という気持ちの表れ。

叱った直後や急に近づいたときなども、驚いて悲鳴のような声をあげる場合があります。怖がらせた後は無理に近づかず、落ち着くまでそっとしておくのが安心です。

驚く程度は犬の性格によってそれぞれです。警戒心の強い犬は小さなことで驚きやすく、頻繁に鳴き声を聞くこともあるでしょう。

痛みなどの健康面との区別が付けづらい場合もあります。驚いたと決めつけず、周りの状況などを良く判断し、頻繁であれば受診を検討した方が良い場合もあるため注意しましょう。

3.不安・寂しさを訴えている

留守番の前や飼い主が部屋を出た瞬間に鳴く場合は、分離不安のサインかもしれません。「置いていかないで」「一緒にいたい」という気持ちが強い犬ほど、この鳴き方をします。

留守番を少しずつ練習したり、静かに離れる習慣をつけることで落ち着いていくケースもあります。

4.飼い主の反応を引き出そうとしている

以前「鳴いたら抱っこしてもらえた」「かまってもらえた」経験があると、犬は学習して自ら鳴くようになります。

この“かまって鳴き”はかわいく感じますが、毎回応じていると要求吠えに発展することも。落ち着いたときに優しく撫でたり声をかけるなど、メリハリをつけた対応を心がけましょう。

5.病気や体調不良が隠れている

特に思い当たるきっかけがないのに「キャン」と頻繁に鳴く場合は、神経や内臓の痛みなど病気の可能性もあります。

椎間板ヘルニア、関節炎、膵炎、尿路結石など、体の中で痛みや違和感を感じているケースです。普段と違う姿勢をしていたり、触ると震えるようなときは、早めに受診しましょう。

こんなときは病院へ

「キャン」という鳴き声が一時的な驚きや甘えであれば心配はいりませんが、痛みや体調不良が原因の場合は早めの受診が必要です。次のようなサインがあるときは、すぐに動物病院で診てもらいましょう。

抱き上げたり触れたりするたびに鳴く 歩き方がぎこちない、足を引きずる 寝ているのに突然鳴き出す 元気がなく食欲も落ちている 震え、呼吸の乱れ、体を丸めて動かない

特に、高齢犬・ヘルニア持ち・小型犬は関節や神経のトラブルが多く見られます。無理に抱っこしたり歩かせたりせず、なるべく安静にしたまま受診してください。

まとめ

犬の「キャン！」という鳴き声は、単なる驚きや甘えだけでなく、痛みや不安を訴えるサインであることも少なくありません。いつ・どんな状況で鳴いたのかを丁寧に観察することで、体調不良やストレスの早期発見につながります。

特に、触れたときに鳴く・歩き方が不自然・食欲や元気がない――そんなときは、迷わず動物病院へ相談を。

「キャン」という一声にも、犬なりの“気持ち”が込められています。そのメッセージを見逃さず、優しく寄り添ってあげることが、愛犬との信頼を深める第一歩です。

(獣医師監修：葛野莉奈)