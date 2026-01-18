voco大阪セントラルは、「ノスタルジックいちごアフタヌーンティー」を1月9日から5月6日まで提供する。

テーマは1980年代のティータイムで、いちごを主役にしたスイーツとセイボリーを三段の鳥かごスタンドで提供する。3月15日までを「ロンドン・ティータイム」、3月16日からを「イースター・ティータイム」とした二部制とし、各回いちごを使ったメインスイーツとミニスイーツ、セイボリーに加え、ことり型のいちごスコーンプレートといちごベースのモクテルを共通メニューとして用意する。

シーズン1「ロンドン・ティータイム」では、メインスイーツとして、パイ生地にカスタードクリームとバタークリームを合わせたクレーム・ムースリーヌといちごを重ねた「ストロベリーカスタードスライス」を用意する。ミニスイーツは、「苺練乳ミルクプリン」「いちごジャム・クッキーブローチ」「いちごシフォンサンド」などをラインアップ。セイボリーは、チーズとバルサミコクリームを合わせたいちごのサラダ、ほうれん草とゴルゴンゾーラチーズ、スライスいちごを合わせたミニキッシュをそろえる。

シーズン2「イースター・ティータイム」では、いちごを飾った「イースターガーデンストロベリータルト」をメインとし、うさぎ型のモチーフをあしらったデコレーションでイースターの庭を表現する。ミニスイーツは、チョコレートで巣に見立てた「イースターエッグドラジェ」、カップケーキにうさぎの耳型マシュマロを載せた「いちごバニーカップケーキ」を組み合わせる。セイボリーは、苺タルタル添えのフィッシュアンドチップスといちごのサラダに、半分に切ったゆで卵に黄身のクリームとドライいちごを合わせた「ストロベリー・デビルドエッグ」を加える構成とする。

場所は1階カフェ＆バー「LOKAL HOUSE」。アフタヌーンティーの提供時間は午後1時、午後3時半、午後6時からの三部制。アフタヌーンティーの料金は1,000円で、公式サイト限定で2シーズンをまとめて予約するプランは15％割引と2回目来店時のギフトを付ける。利用は2日前の午後5時までに予約が必要。いずれも税込。