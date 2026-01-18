¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ÇÂçÊ³Æ® 2ÂåÌÜÆü»º¥Þ¡¼¥Á¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤´é¤·¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼!!
º£¤Ç¤³¤½À¤³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼Ö¤À¤¬¡¢°Å¹õ¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²ç¤òÈ´¤«¤ì¤¿1970Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¹âÀÇ½²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¥¤¥±¥¤¥±¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ê1989Ç¯¤òÄºÅÀ¤ËÃüÍî¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿1990Ç¯Âå¤Ê¤ÉÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¹âÀÇ½¤ä¹ë²Ú¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼Ö²ó¸ÜÏ¿¡£Ï¢ºÜÂè88²óÌÜ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï1992Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2ÂåÌÜÆü»º¥Þ¡¼¥Á¤À¡£
½éÂå¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Þ¡¼¥Á
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ë¤Ï¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Â¸ºß¡£1977Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½éÂå¥À¥¤¥Ï¥Ä¥·¥ã¥ì¡¼¥É¤¬ÇÓµ¤ÎÌ1L¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢²¤½£¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¡¼¤Ï²¤½£¤Ç¤ÏA¥»¥°¥á¥ó¥È¥«¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤â½éÂå¥·¥ã¥ì¡¼¥É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ËÂ³¤±¤ÈÂ³¡¹»²Æþ¤·¤¿¤¬¡¢Æü»º¤¬¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¡¼»Ô¾ì¤Ë½é¤á¤Æ»²Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï1982Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î½éÂå¥Þ¡¼¥Á¡£¤Û¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤è¤ê¤â¸åÈ¯¤À¡£
¤³¤Î½éÂå¥Þ¡¼¥Á¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤³¤È¶áÆ£¿¿É§»á¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ç¤Ï¡¢¶áÆ£»á¤¬40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¼«¤éÆþ¼ê¤·¤¿½éÂå¥Þ¡¼¥Á¤òÆü»º¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬´°Á´¥ì¥¹¥È¥¢¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶áÆ£¿¿É§»á¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤·¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤¬Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯
½éÂå¡¢2ÂåÌÜ¤È¤âÌó10Ç¯ÈÎÇä
½éÂå¥Þ¡¼¥Á¤ÏÄ¾Àþ´ðÄ´¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó³¦¤Îµð¾¢¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç¥Ã¥È¡¦¥¸¥¦¥¸¥¢¡¼¥í»á¤À¤Ã¤¿¡£
½éÂå¥Þ¡¼¥Á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥È¥è¥¿¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È¡¢¥Û¥ó¥À¥·¥Æ¥£¡¢¥¹¥Ð¥ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¡¢¥¹¥º¥¥«¥ë¥¿¥¹¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¥·¥ã¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤Û¤Ü4¡Á6Ç¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó10Ç¯¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï9Ç¯3¥«·î¡Ë¤È¤¤¤¦¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï1992Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï1992¡Á2002Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½éÂåÆ±ÍÍ¤Ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ë¤Ï°¦´áÆ°Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤¬¤¢¤ë
Åö»þ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°
2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï½éÂåÆ±ÍÍ¤Ë3¥É¥¢¤È3¥É¥¢¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¸½ºßÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç3¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥È¥è¥¿¤Î¥ä¥ê¥¹¤â²¤½£¤Ç¤Ï3¥É¥¢¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÆüËÜ¤Ï5¥É¥¢¤Î¤ß¡£¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Î¾è¹ßÀ¤¬°¤¤¤Î¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤Ï²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤â¤¢¤ê3¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¿Íµ¤¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤ÏÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¸«¤ë¼Ô¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï3¥É¥¢¡¢5¥É¥¢¤È¤âÁ´Ä¹3695¡ßÁ´Éý1585¡ßÁ´¹â1425mm¡£½éÂå¤¬Á´Ä¹4735¡ßÁ´Éý1585¡ßÁ´¹â1395Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Ä¹¤Ï45ÐÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¤¿¤Ó¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤è¤ê¹ë²Ú¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ïÅå¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°ÛÎã¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°³×Ì¿
Á´Ä¹¤¬Ã»¤¯¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤·¤¿2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤À¤¬¡¢Æü»º¤Ï2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¬¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹²½¤À¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï½éÂå¤Î2300mm¤«¤é2360mm¤Ø¤È60mm±äÄ¹¡£¤³¤ì¤Ï¼¼Æâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤¬60mm¡¢¥ê¥¢¤¬40mmÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Î»Í¶ù¤Ë¥¿¥¤¥ä¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ÏÅö»þ²è´üÅª¤ÇÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¸½Âå¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢2001Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¥Û¥ó¥À¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬ÃÛ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤¬¹½ÃÛ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼¼Æâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÃË»Ò¤¬µ¤¸å¤ì!?
¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤¿2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï¡¢Ä¾Àþ´ðÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿½éÂå¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂç¤¤¯ÊÑËÆ¡£Âç·¿°Û·Á2Åô¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¥°¥ê¥ë¤òÁõÃå¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥«¥ê¥«¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÉ¡Â©¤Î¹Ó¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸µÁÄÌþ¤··Ï¤È¸À¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¼ã¼êÃË»Ò¤¬¾è¤ë¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾¯¤·¤«¤ï¤¤¤¹¤®!?
¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï½éÂå¥Þ¡¼¥Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ñ¥¤¥¯¥«¡¼¤ÎBe-1¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¡¢¥ê¥¢¥Ô¥é¡¼¡¢ÁëÏÈ¤Ê¤É¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¹¶·âÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï³§Ìµ¡£
¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ³²¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤¬¾è¤ë¤Ë¤Ï¾¯¡¹µ¤¸å¤ì¤·¤¿¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï½éÂå¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â½éÂå¤È2ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¡£
3ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï2ÂåÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê2ÂåÌÜ¤ËÂÐ¤·¡¢3ÂåÌÜ¤ÏÄ¶¸ÄÀÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó
¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°ÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¸«¤»¤¿2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÂç¤¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¥·¡¼¥ÈÃÏ¤Ê¤É¤â°Â¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¹âµé¼Ö¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æü»º¤Ï¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¼Á´¶¤¬¹â¤¯¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥ÈÃÏ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤âÅö»þ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿
½éÂå¤Ï°Â¤µ¡¢¼ê·Ú¤µ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¬¡¢2ÂåÌÜ¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ï¹âµé¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¦¤Þ¤¯º¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÏÂÊ±ß·Á¾õ¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¡¢»ë³¦¤ò¤½¤é¤µ¤º¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë²óÅ¾·¿¥¨¥¢¥³¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£½éÂå¥Þ¡¼¥Á¤¬¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
»ëÇ§À¡¢ÁàºîÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Àß·×
2¼ïÎà¤Î¿·³«È¯¥¨¥ó¥¸¥ó
2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1L¡Ê997cc¡Ë¤È1.3L¡Ê1274cc¡Ë¤ÎÄ¾4DOHC¤Î2¥¿¥¤¥×¡£½éÂå¤Ï1L¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1.3L¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£1L¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊCG10DE·¿¡Ë¡¢1.3L¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊCG13DE·¿¡Ë¤È¤â¤Ë´°Á´¤Ê¿·³«È¯¡£1L¤¬58ps/8.1kgm¡¢1.3L¤¬79ps/10.9kgm¤ÈÆÃ¤ËÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤Ë³¹Ãæ¤ÇÂ¿ÍÑ¤¹¤ëÃæÄãÂ®¤Î¥È¥ë¥¯¤ò½Å»ë¤·¤¿¼ÂÍÑ¤ËÅ°¤·¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
Æü»º¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿
¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢1L¤¬5MT¤È4AT¡¢1.3ℓ¤¬CVT¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£1.3L¤ÎÀìÍÑ¤À¤Ã¤¿CVT¤Ï¸å¤Ë³ÈÂçºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅö»þ»ñËÜÄó·È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÙ»Î½Å¹©¡Ê¸½¥¹¥Ð¥ë¡Ë¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇÆü»º¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎCVTÅëºÜ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ABS¤È¤ÎÏ¢Æ°¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÂ¦¤Î²óÅ¾´·À¤ÎÄã¸º¡¢ECCS¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤È¤ÎÁí¹çÀ©¸æ¤Ê¤É¡¢ÉÙ»Î½Å¹©¤ÎCVT¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Æü»ºÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ò¥×¥é¥¹¡£¤³¤ì¤ÏN¡¦CVT¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½é´ü¤Î£Î¡¦CVT¤Ï³ê¤ê¤¬Âç¤¤¯½ÐÍè¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£
¥Ä¥Ü¤ò²¡¤µ¤¨¤¿Áö¤ê
2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ÎÄÉµá¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤Áàºî·Ï¡¢¼ÂÍÑ¤ËÅ°¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢Áö¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤âR32·¿GT-R¡¢¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡¢½éÂå¥×¥ê¥á¡¼¥é¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ø901±¿Æ°¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿°ìÂæ¤À¡£¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤Î¥Þ¡¼¥Á¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤½¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤¬¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Àû²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¹â¤¯¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬¥á¥Á¥ã³Ú¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âµá¤á¤ëÊý¸þÀ¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤·¤ÆÁö¤ë¡¦¶Ê¤¬¤ë¡¦»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜÀÇ½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ñ¥¤¥¯¥«¡¼¤ÎBe-1¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´¶¤¸¤ë
2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢´ðËÜÀÇ½¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÈÎÇä¤â¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ËÂ¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü»º¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤¿°ìÂæ¡£¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬°Â¤¯ÍøÉý¤Î¶¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ï¡¢Çä¤ì¤ÆÅöÁ³¡¢Çä¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÂç»ö¤Ê¤Î¤À¡£½éÂå¤ªÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ê¤¬¤éÂç¤¤¯¥³¥ó¥»¥×¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¼Â¤Ï1980Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÆü»º¤Ï¡¢2ÂåÂ³¤±¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¥Þ¡¼¥Á¤Ï3ÂåÌÜ¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æü»ºÍ£°ì¤Î3ÂåÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸ÄÀÇÉ¤¬¥º¥é¥ê!!
2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤È¸À¤¨¤Ð¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤âÆÃÉ®¤À¡£ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢1994Ç¯¤ËÂæÏÑ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤òÄÉ²Ã¡£5¥É¥¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë3BOX²½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¸¥¢·Ï¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¥Þ¡¼¥Á¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ç1997Ç¯¤ËÄÉ²Ã¡£Z32·¿¤Î¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤Ç¤µ¤¨¼êÆ°¤Î¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥Á¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤ÏÅÅÆ°¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¡£°ÂÁ´À¤È¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£4¿Í¤¬¾è¤ì¤Æ¡¢ÅÅÆ°¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤¬²ÄÇ½¤ÊCVT¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÌó180Ëü±ß¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¿Íµ¤¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¡¢Ìó1Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
ÅÅÆ°¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤¿4¥·¡¼¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¡£º£¤Ê¤é¥Ð¥«Çä¤ì´Ö°ã¤¤¤Ê¤·
ËÞ¿Í¤Ë¤ÏÍý²òÉÔÇ½¤À¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤ÎÀÖ¹õ¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥¸¥å¡¼¥¯¤ò1997Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¡£¸ÄÀÅª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¸¥å¡¼¥¯¤ÎÌ¾Á°¤ÏÄ¶¸ÄÀÅª¤ÊSUV¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ï¥´¥ó¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¥Þ¡¼¥ÁBOX¤Ç1999Ç¯¤ËÄÉ²Ã¡£Á°½Ò¤ÎÂæÏÑ¸þ¤±¥»¥À¥óÆ±ÍÍ¤Ë5¥É¥¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£¤³¤Î¥Þ¡¼¥ÁBOX¡¢¥Þ¡¼¥Á¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤È¤âÆü»º¤Î¥Ñ¥¤¥¯¥«¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹âÅÄ¹©¶È¤¬À¸»º¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ°ìÄê¼ûÍ×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤è¤¦
¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯È´¤¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ì
¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Î´¶¤¸¤¬¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ã¤Ý¤¤¥¿¥ó¥´
2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÆü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ë¤ÎÊ³Æ®¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤À¤í¤¦¡£Ìð·Ñ¤®Áá¤ËÄ¶¸ÄÀÇÉ¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤À¡£¼ºÎé¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÂÁö´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1995Ç¯¥¹¥Ð¥ë¥ô¥£¥ô¥£¥ª¥Ó¥¹¥È¥í¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤¬ÅþÍè¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼Ö¼ï¤Ë¥á¥Ã¥¥°¥ê¥ë¤òÁõÃå¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬É´²ÖåçÍð¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢1996Ç¯¤Ë¥ì¥È¥íÄ´ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¥¿¥ó¥´¤òÈ¯Çä¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ªÉ÷¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï»¿ÈÝ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¸ºß´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
Âç·¿¤Î½Ä·¿¥°¥ê¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ü¥ì¥í
¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥ì¥È¥íÄ´¥â¥Ç¥ë¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥Ü¥ì¥í¡Ê1997Ç¯¡Ë¡¢Âè3ÃÆ¤Î¥ë¥ó¥Ð¡Ê1998Ç¯¡Ë¤ÈÌð·Ñ¤®Áá¤Ë¥ì¥È¥í¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¡£¤½¤·¤Æ¥Ý¥ë¥«¡Ê2000Ç¯¡Ë¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥ì¥í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤â½ªßá¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäÌÌ¤Ç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ý¥ë¥«¤ÏÉ®¼Ô¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡ØÎòÂå½¹¤¤´é¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤Î¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î°ìÂæ¤ËÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¸ÄÀÅª¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡¢½¹¤¤!!
¥ß¥É¥·¥Ã¥×¥Þ¡¼¥Á¤ò¸ø³«
½éÂå¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¢3ÂåÌÜ12SR¡¢4ÂåÌÜ¤ÏNISMO¡õNISMO S¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¥Þ¡¼¥Á¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤·¤«¤·2ÂåÌÜ¤À¤±¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤¬Æ°¤¤¤¿!!¡¡2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤¬À¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¸å¤Î2003Ç¯¤Ë¥×¥ê¥á¡¼¥é¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë2L¤ÎSR20VE¤ò¥ê¥¢¥·¡¼¥ÈÉôÊ¬¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¥ß¥É¥·¥Ã¥×²½¤·¤¿MID11¤ò¸ø³«¡£¥ë¥Î¡¼5¥¿¡¼¥ÜI/II¡¢¥×¥¸¥ç¡¼205¥¿¡¼¥Ü16¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥ß¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬·ë¶É¤Ï»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¢¥·¡¼¥ÈÉôÊ¬¤Ë2L¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¥ß¥É¥·¥Ã¥×²½
Æü»º¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÊ³Æ®°Ê³°¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ß¡¼¥«¥¤¥é¤¬¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ËÂ³¤¯¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥«¡¼¤È¤·¤Æ2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¡¢m13¤È¤·¤ÆÈÎÇä¡£Æü»º¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿¥È¥ß¡¼¥«¥¤¥é¤À¤¬¡¢ÈÎÇä¹¥Ä´¤Ë¤è¤êÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ëº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¥ß¥Ä¥ª¥«¤À¤í¤¦¡£2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¸¥ã¥¬¡¼MkII¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿½éÂå¥Ó¥å¡¼¥È¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¡£¥Ó¥å¡¼¥È¤Ï3ÂåÌÜ¤Þ¤Ç¤¬¥Þ¡¼¥Á¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥Á¾ÃÌÇ¸å¤Î¸½ºß¤Ï¥ä¥ê¥¹¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥¬¡¼MkII¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥ß¥Ä¥ª¥«¥Ó¥å¡¼¥È
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»
Æü»º¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥Á¤Ï¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥é¤Î¼ÖÌ¾¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï1993Ç¯²¤½£¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ÈÆüËÜ¼Ö¤È¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â±Ñ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë²¤½£¤Ç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï4ÂåÌÜ¤¬22Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¥Þ¡¼¥Á¤Î¼ÖÌ¾¤¬¾ÃÌÇ¡£²¤½£¤Î¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈBEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Åª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆA¥»¥°¥á¥ó¥È¥«¡¼¤ò¤ä¤á¤ëÊý¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¥Î¡¼¥È¤¬¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¡¼¥Á¤¬ÆüËÜ¤ÇÉü³è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢Æü»º¤Ë¤Ï2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ç¸«¤»¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥ë¥ó¥Ð¤Ï1998Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡Ú2ÂåÌÜÆü»º¥Þ¡¼¥Ái¡¦z-f 3¥É¥¢¼çÍ×½ô¸µ¡Û
Á´Ä¹¡§3695mm
Á´Éý¡§1585mm
Á´¹â¡§1425mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2360mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§750kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§997cc¡¢Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§58ps/6000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§8.1kgm/4000rpm
²Á³Ê¡§88Ëü±ß
¢¨1992Ç¯1·î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
3¥É¥¢¤È5¥É¥¢¤Ï¥É¥¢Ëç¿ô¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÆ±¤¸
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
Æü»º¤Ï1988Ç¯¤Ë¶¥µ»¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¥Þ¡¼¥ÁR¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£930cc¡¢Ä¾4SOH¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥¿¡¼¥Ü¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç²áµë¤¹¤ë¥Ä¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÂç³èÌö¡£¸½ºß¤Ç¤â¥Ä¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÆüËÜ¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤Ï¥Þ¡¼¥Á¤Î¤ß¡Ê²¤½£¤Ç¤ÏVW¤¬ÍÌ¾¡Ë¡£Íâ1989Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥ÁR¤Î¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥Þ¡¼¥Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¡¼¥Ü¡£¤½¤Î¥¸¥ã¥¸¥ãÇÏ¤Ö¤ê¤ËÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¤ÏÇ®¶¸¤·¤¿¡£´Ý¤¤·ê¤Î³«¤¤¤¿¥°¥ê¥ë¤¬¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¡¼¥ÁR¡¢¥Þ¡¼¥Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¡¼¥Ü¤ÏÆüËÜ¼Ö¤ÇÍ£°ì¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼
»Ô¸¶¿®¹¬
1966Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤«¤ËºÂ¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÎã¤Ë¤â¤ì¤º¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÓÂôÁá¿Í»Õ¡Êµì¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏÃÓÂô¤µ¤È¤·¡ËÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÏµ¡Ù¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë1975¡Á1979Ç¯Ï¢ºÜ¡Ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤â¥¯¥ë¥ÞÇ»ÅÙ¤ÏÇö¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Âç³ØÆþ³Ø»þ¤Ë¾åµþ¤·¡¢¿·Â´¤Ç»°¿ä¼Ò¡Ê¸½¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¡¢30Ç¯¶á¤¯¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿NISSAN¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¡¼