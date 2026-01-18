¿ÌºÒ¤«¤é3ÆüÌÜ¡¢¤°¤º¤ëÂ©»Ò¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤Ø¡£¥±¡¼¥¿¥¤¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¡¿º£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¤
¡Øº£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¡Ù¡Ê¥¢¥Ù¥Ê¥ª¥ß/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Øº£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¡¢ÆÍÁ³Æü¾ï¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿1ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È20Âå¤ÎÉ×ÉØ¡£»Ò¤ÎÌëµã¤¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤«¤éÈòÆñ½êÀ¸³è¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢¼«ÂðÈòÆñ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£¤³¤ÎÃÏ¿ÌÂç¹ñ¤Ç¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¼«ÂðÈòÆñ¼Ô¡£¤½¤ÎÆü¡¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒ¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡Ä¡£À¤³¦¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï¤ªÊ¢¤â¸º¤ë¤·¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÌëµã¤¤¹¤ë¡£º®Íð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ³¤±¤¿¼«ÂðÈòÆñÀ¸³è¡£3·î11Æü¤«¤é4·î1Æü¤Þ¤Ç¤ÎÃæ´ÖÈïºÒ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ÂÏ¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Øº£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏËÉºÒ»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÌ¡²è²È¡õ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Åö»þ¡Ê2011Ç¯3·î11Æü¡Á4·î¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥á¥â¤ò¸µ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÄÅÇÈ¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï¡¢Í½¤á¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Øº£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¡¢ÆÍÁ³Æü¾ï¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿1ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È20Âå¤ÎÉ×ÉØ¡£»Ò¤ÎÌëµã¤¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤«¤éÈòÆñ½êÀ¸³è¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢¼«ÂðÈòÆñ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£¤³¤ÎÃÏ¿ÌÂç¹ñ¤Ç¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¼«ÂðÈòÆñ¼Ô¡£¤½¤ÎÆü¡¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒ¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡Ä¡£À¤³¦¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï¤ªÊ¢¤â¸º¤ë¤·¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÌëµã¤¤¹¤ë¡£º®Íð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ³¤±¤¿¼«ÂðÈòÆñÀ¸³è¡£3·î11Æü¤«¤é4·î1Æü¤Þ¤Ç¤ÎÃæ´ÖÈïºÒ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ÂÏ¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Øº£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏËÉºÒ»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÌ¡²è²È¡õ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Åö»þ¡Ê2011Ç¯3·î11Æü¡Á4·î¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥á¥â¤ò¸µ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÄÅÇÈ¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï¡¢Í½¤á¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£