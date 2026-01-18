MAZZEL・NAOYA、出演舞台での差し入れが話題「豪華すぎる」「気遣いが素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】ダンサーの関廣貴が1月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。出演中の『舞台セラピーゲーム』に8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）から差し入れがあったことを明かし、話題を呼んでいる。
【写真】BMSG人気アーティストの豪華すぎる差し入れ
東京・日本青年館ホールにて16日から公演中の『舞台セラピーゲーム』で、7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉と共にW主演を務めるNAOYA。エモーションクルーとして出演しているダンサーの関廣貴が1月17日、自身のXを更新し「主演をされてる＃NAOYAさんからお弁当の差し入れをもらいました」と報告。人気カレー店「オーベルジーヌ」のお弁当が並んだ写真を公開し、「美味かったぁ〜夜もこれで頑張れます！」と感謝を綴っている。
本作は、シリーズ累計130万部を突破した日ノ原巡氏の人気漫画「セラピーゲーム」が原作。日本テレビ系で放送されたドラマ版でも主演を務めたNAOYAは、舞台版でも引き続きカメラマン・三兎湊（みと・みなと）を演じている。
この投稿には「差し入れのレベルが高い」「最高の差し入れ」「現場の雰囲気が良さそう」「豪華すぎる」「気遣いが素敵」「舞台楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BMSG人気アーティストの豪華すぎる差し入れ
◆NAOYA、主演舞台に差し入れ
東京・日本青年館ホールにて16日から公演中の『舞台セラピーゲーム』で、7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉と共にW主演を務めるNAOYA。エモーションクルーとして出演しているダンサーの関廣貴が1月17日、自身のXを更新し「主演をされてる＃NAOYAさんからお弁当の差し入れをもらいました」と報告。人気カレー店「オーベルジーヌ」のお弁当が並んだ写真を公開し、「美味かったぁ〜夜もこれで頑張れます！」と感謝を綴っている。
◆NAOYAの差し入れに反響
この投稿には「差し入れのレベルが高い」「最高の差し入れ」「現場の雰囲気が良さそう」「豪華すぎる」「気遣いが素敵」「舞台楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】