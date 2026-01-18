中日は１８日、沖縄キャンプのメンバー振り分けを発表した。ドラフト１位・中西聖輝、同２位・桜井頼之介の１軍（北谷）キャンプスタートが決定。根尾昂投手、仲地礼亜投手は２軍（読谷）からのスタートとなった。以下は振り分けの一覧。

◇北谷組

▼投手

中西聖輝、橋本侑樹、桜井頼之介、柳裕也、高橋宏斗、涌井秀章、金丸夢斗、大野雄大、アルベルト・アブレウ、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、藤嶋健人、三浦瑞樹、近藤廉、松山晋也、カイル・マラー、牧野憲伸

▼捕手

石伊雄太、木下拓哉、味谷大誠、加藤匠馬

▼内野手

辻本倫太郎、田中幹也、オルランド・カリステ、村松開人、福永裕基、ミゲル・サノー、石川昂弥、新保茉良、知野直人、樋口正修

▼外野手

尾田剛樹、岡林勇希、ジェイソン・ボスラー、上林誠知、細川成也、花田旭、鵜飼航丞

◇読谷組

▼投手

草加勝、仲地礼亜、松木平優太、根尾昂、福敬登、福田幸之介、松葉貴大、吉田聖弥、清水達也、篠粼国忠、斎藤綱記、高橋幸佑、有馬惠叶、井上剣也、森博人、土生翔太、梅津晃大、森山暁生

▼捕手

宇佐見真吾、石橋康太、山浅龍之介、日渡騰輝

▼内野手

高橋周平、森駿太、土田龍空、阿部寿樹、山本泰寛、板山祐太郎、中村奈一輝、津田啓史、石川大峨、川上理偉

▼外野手

大島洋平、ブライト健太、川越誠司、能戸輝夢、福元悠真、三上愛介

※ＷＢＣ大会出場予定のウンベルト・メヒア（パナマ代表）、ランディ・マルティネス、クリスチャン・ロドリゲス、オマール・リナレス巡回コーチ（キューバ代表）は、３月の大会終了後に来日予定。