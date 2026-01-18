ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > U-23アジア杯 中国が4強入り U-23アジア杯 中国が4強入り U-23アジア杯 中国が4強入り 2026年1月18日 11時7分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １７日、ＰＫ戦を制し勝利を喜ぶ中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲） 【新華社ジッダ1月18日】アジアサッカー連盟（AFC）が主催するU-23（23歳以下）アジア・カップ2026は17日、サウジアラビアのジッダで準々決勝が行われ、中国はPK戦でウズベキスタンを4-2で下し、準決勝に進んだ。１７日、ＰＫ戦を制し勝利を喜ぶ中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、試合に臨む中国の王諐棟（おう・ぎょくとう、手前左）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、試合に臨む中国のベイラム・アブドゥウェリ（左）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、試合に臨む中国の王諐棟（おう・ぎょくとう、左）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、試合に臨む中国の楊皓宇（よう・こうう、右）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、ＰＫ戦を制し勝利を喜ぶ中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、試合に臨む中国の李昊（り・こう）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、試合に臨む中国の王諐棟（おう・ぎょくとう、右）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、勝利を喜ぶ中国の（左から）彭嘯（ほう・しょう）、李昊（り・こう）、ベイラム・アブドゥウェリ。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、ＰＫ戦を制し勝利を喜ぶ中国のゴールキーパー李昊（り・こう）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、試合に臨む中国の李昊（り・こう）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲） リンクをコピーする みんなの感想は？