生産終了から半世紀、ついに「新型」が登場

かつて英国に存在していた自動車メーカー、ジェンセン・モーターズが1960年代に発売した高級GT『インターセプター』が現代に復活する。

開発元は英国のジェンセン・インターナショナル・オートモーティブ（JIA）で、インターセプターのレストア、レストモッドを専門とする企業だ。



1966年から1976年まで生産されていたオリジナルのジェンセン・インターセプター

今回の新型車はJIA初の完全新規設計モデルで、来年に登場する予定だ。少量生産のため、非常に高価になるだろう。

JIAによると、「超高性能」かつラグジュアリーなモデルであり、完全なアナログの運転体験を提供するという。

詳細は不明ながら、1960年代のオリジナルのインターセプターと同様、マニュアル・トランスミッションを採用し、キャビンには物理的なスイッチ類が多数配置されるものとみられる。

軽量アルミシャシーにV8エンジン搭載？

また、新型車にはシボレー・コルベットのエンジンが搭載されると予想されている。コルベットC8の6.2L V8エンジンは標準で最高出力502ps、最大トルク62.5kg-mを発生するが、JIAは新型車のパワートレインが「専用設計」となるとしている。

初代インターセプターはクライスラー製の6.3LビッグブロックV8を搭載し、250psを超える出力と最高速度約225km/hを実現していた。



JIAが発表した新型『インターセプター』の予告画像 ジェンセン・インターナショナル・オートモーティブ

JIAの新型車は軽量アルミニウムシャシーを採用する見込みだ。

デザインはまだ明らかにされていないものの、公開された予告画像から、長いボンネット、流麗なルーフライン、低く構えたスタンスなど、初代モデルと同様のコンセプトを踏襲することが確認できる。

JIAのマネージングディレクターであるデイビッド・デューアデン氏は、「ラグジュアリーな英国製GTというテーマを、まったく新しい次元へと昇華させる」と述べ、「完全に新設計のクルマとして誇り高く存在感を示すでしょう」と力を込めた。

発表日は未定だが、英国ルーツを強調するのであれば、7月に開催予定の自動車イベント、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでのデビューが有力だろう。