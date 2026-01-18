毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」を確認して、将来受け取ることのできる年金受給見込額の少なさに驚いた経験のある人もいるのではないでしょうか。ただ、ここで諦める必要はありません。ねんきん定期便に記載されている見込額を増やす方法があるのです。社労士兼CFPの五十嵐 義典氏が、59歳男性の事例をもとに、ねんきん定期便の“よくある誤解”と、年金を増やすための方法を解説します。

「ねんきん定期便」の“よくある誤解”

毎年誕生月（※1日生まれの人はその前月）に、日本年金機構から届く「ねんきん定期便」。青色のハガキを見たことのある人も多いでしょう。また、ねんきん定期便は通常ハガキ形式ですが、35歳・45歳・59歳の年には「封書形式」で届きます。

この定期便では、これまでの年金加入記録と、将来受け取る年金額の見込額を確認することができます。

もっとも、誤解されている人も多いですが、記載されている「見込額」が将来そのまま支払われるわけではありません。年金はその後の働き方や加入状況によって、見込額よりも減ったり増えたりします。

誕生月に届いた「ねんきん定期便」に怒り心頭のAさん

――会社員のAさんは、59歳を迎えたばかり。年収は1,000万円で、現在は3歳年下の妻Bさん（56歳）と2人で暮らしています。Bさんは結婚後、30年近くにわたってAさんの扶養に入っており、専業主婦として家庭を支えてきました。

これまでずっと仕事に追われる日々を送ってきたAさんですが、60歳を目前に、将来の年金のことが気になるようになりました。

そんな折、自宅に「ねんきん定期便」が届きます。いつものハガキとは違い、A4サイズの封書タイプでした。

定年後の生活を気にしていたこともありじっくりと確認したところ、「老齢年金の種類と見込額」の欄を思わず二度見してしまったそうです。

「えっ!? たったこれだけしかもらえないのか……？」

将来の年金受給見込み額を確認できる「老齢年金の種類と見込額」の欄には、老齢基礎年金が78万円、老齢厚生年金（報酬比例部分・経過的加算部分）が135万円と記載されていました。合計でも213万円という金額に、Aさんはひどく落ち込んだといいます。

「ねんきん定期便」に書かれていない、年金の“伸びしろ”

予想より少ない受給見込額に憤るAさんですが、実際に65歳から年額213万円程度しか年金を受け取れないかというと、そうではありません。

50歳以上の人に届くねんきん定期便の見込額は、記載のとおり「60歳まで現在と同じ条件で加入し続けた場合」を前提に計算されています。

また、年金の受給開始年齢は65歳ですが、ねんきん定期便の見込額には60歳以降の加入期間は含まれていません。

したがって、60歳から65歳までの5年間も厚生年金に加入して保険料をかければ、受給額は保険料をかけた分だけ見込額より増えることになります。

なお、Aさんは60歳で定年を迎えたあとも65歳まで働く予定です。ただし、60歳以降の年収は現在より下がり、650万円程度になる見込みということでした。

65歳まで年収650万円…年金はいくら増える？

ねんきん定期便では、受給見込額が年額213万円と記載されていたAさん。しかし、もしAさんが60歳以降、年収650万円で5年間厚生年金に加入し続けた場合、老齢厚生年金の報酬比例部分は年額で約17万円増えます。

また、ねんきん定期便では数百円しかなかった「経過的加算」も、60歳以降の加入によって増額されます。Aさんはこのままいけば、60歳時点での厚生年金被保険者期間が「450月」となる見込みです。60歳以降、被保険者期間が480月に達するまでの30月分について経過的加算が増え、年額で5万円強の増額になります。

結果として、65歳まで勤務を続ければ年額約22万円増え、65歳時点の老齢厚生年金は157万円、老齢基礎年金と合わせて235万円まで増える計算です。

なお、Aさんには扶養に入っている年下の妻Bさんがいます。したがって、Aさんの老齢厚生年金には、「配偶者加給年金」として年間約37万円（2028年4月改正後の額）が加算されます。これが、Aさんが65歳で老齢厚生年金を受給しはじめてから、Bさんが65歳になるまで続くのです。そしてこの「配偶者加給年金」も、ねんきん定期便には記載されません。

つまり、配偶者加給年金があるうちは年金受給額が年額272万円になります（加給年金が終了したあとは先述の年額235万円に戻る）。

もちろん、Bさんにも65歳以降は自身の年金があるため、夫婦2人分の年金で老後資金を考えることになるでしょう。

さらに、厚生年金の加入対象は70歳未満です。もし、Aさんが65歳以降も引き続き厚生年金に加入できれば、その分さらに老齢厚生年金が増え、その増額分は生涯にわたって続きます。

「ねんきん定期便」で確認しておきたい“増額の余地”

Aさんのように、60歳以降も引き続き働く予定がある場合は、厚生年金保険料を払い続けることで老齢厚生年金を増やすことができます。また、60歳以降に厚生年金へ加入しない場合でも、老齢基礎年金が満額に達していなければ、国民年金に任意加入して老齢基礎年金を増やす方法もあります。

定期便を見て「年金が少ない」と諦めるのはまだ早いといえます。今後どれくらい年金額が増えそうかは、「ねんきんネット」や年金事務所の窓口で確認できますので、気になる方は活用してみるといいでしょう。

とはいえ、将来の年金がどの程度になりそうかを把握するには、まずはねんきん定期便を確認し、今後の増やし方や加算の有無をチェックすることが大切です。

ねんきん定期便は、将来の年金額を見通すための出発点といえます。

五十嵐 義典

特定社会保険労務士／CFP

株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役