M-1初代王者のお笑いコンビ「中川家」の礼二さんがインスタグラムを更新。鉄道好きで知られる礼二さん。豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」に乗った際の旅ショットが話題となっている。



【写真】豪華寝台列車の旅を報告した中川家・礼二さん

礼二さんは、「先日、TWILIGHT EXPRESS 瑞風に乗ってきました！」と報告し、複数のショットをアップ。その中には、「お世話になったクルーの方たちとも記念撮影しました」と添えられてあるように、列車長やキッチンクルー、サービスクルーとの集合写真もあり、どの写真でも笑顔の礼二さんが見られる。「車窓から望む美しい景色、美味しい食事、懐かしさも感じる車内、下関〜京都まで贅沢な旅でした」と旅をしみじみ振り返っていた。



SNSでは、「少年みたいで可愛い」「嬉しそうなお顔ですね」「礼二さん下関にいらしたのですね！」「さすが礼二さん 瑞風とは幸せでしたね！」「外の風景も食事も電車もおしゃれですね」「アウターのDiorも気になる」「鉄道好きにとっては夢ですね」などのコメントがあった。



「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」は、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風 美しい日本をホテルが走る。〜上質さの中に懐かしさを〜」のコンセプトのもと、西日本を中心に走る寝台列車。2015年まで運行していた「トワイライトエクスプレス」を受け継ぎ、2017年より運行している。（「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の公式Webサイトより）