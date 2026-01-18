＜スーパーで迷惑！＞みんな結構やりたい放題。売り場や通路で、イライラしたことはありますか？
食材から日用品など、さまざまな品物を購入できるスーパー。いろいろな人が集まる場所だからいろいろなことが起こってしまうようで……。
『スーパーに行ってイライラすることってありますか？』
自分はレジでイライラすることが多いと話す投稿者さん。よほどのことがあったのか、しょっちゅうイライラさせられているのでしょうか。みなさんは投稿者さんのように、スーパーでイライラさせられた経験はありますか？
『あるよ。小さい子を放置する親。おとなしくしていないことをわかっていて、見ているだけだから困る。肉や野菜なんかを触りまくるのはやめさせて〜』
『子どもを放置して声も掛けない親』
『追いかけっこや鬼ごっこをしていても放置されている子ども。声も超音波かと思うくらいキーキーしているから、とてもイライラする』
複数寄せられたのは、放置されている子ども関係の体験談。家族連れでもお子さんをしっかり見ている親御さんも多いですが、結構な確率で1〜2組は放置されている子を見かけますよね。ただフラフラしているぐらいならいいのですが商品を触り倒していたり、子ども同士で走り回っていたりされると、「やめてよ……」と思わずイライラしてしまう気持ちもわかります。ママの声にあるように、甲高い声をあげて走り回られた日にはイライラもマックスになりそう。あと困るのは、生鮮食品を触られること。衛生面での問題もありますし、本当、勘弁してほしいですよね。
地蔵ですか？邪魔ですよ
『意味もなくそこに立ち尽くしている旦那さん。せめて奥さんの後ろに立ってくれませんかね』
『売り場で地蔵のように固まる年配の人。あなたが見ているそれ、私も買いたいんだからさっさと取って、その場所譲っていただけます〜？ って感じ』
やりたい放題の子どもたちの次に目立っていたのは、地蔵のように佇む人たち。旦那さんの場合もありますし高齢者の方もあるようですが、これってあまり年代は関係ないかもしれませんね。ただ、真剣に商品選びをしているときは少しだけ大目に見てあげてほしいかも……。筆者のように、成分表示を確認したいのに、歳のせいで小さい文字が見えなくて苦戦している……なんてこともあるかもしれませんから（笑）。
あの所在なげに突っ立っている旦那さんたちはどうにかしてほしいですよね。おそらく運転手とか荷物持ち要員とか、なんとなくで連れてこられたのかもしれませんが、何もしないのであれば、せめて他のお客さんの邪魔にならないところで待っていてください。悪気はないのかもしれませんが、悪気がなければいいってものじゃありませんよね〜。
マナーの悪さにあきれる
『レジ待ちのとき、買い物かごを床に置いて足で押しながら前に進むお爺さんにはイラッとした』
いろいろな人が訪れる場所ですから、多少のマナーに対する価値観の差はあるかもしれません。しかし「それはないでしょ」と思わせられることも意外にありますよね。カゴを床に置いて足で蹴るように押しつつ前に進む人、見たことあります。食べ物が入っているのに足でやるのか……とモヤモヤした記憶が。あと後ろからやたら詰めてくる人とかも勘弁してほしいなあと思いませんか？
『数人で広がって売り場ふさぐ人たちとか、突然立ち止まってスマホを触りはじめる人たち』
ママ友同士とかマダム同士など、複数人が連れ立ってお買い物……なんてこともあるでしょう。しかし、通路をふさぐのはやめてほしいものです。なぜこちらが気を使って反対側から回って売り場に入らないといけないのですか……と。ただ単に立ち止まっているだけならいいのですが、通路でおしゃべりに花を咲かせたり、レシピなどを確認するため以外でスマホを触ったりするのは、ご勘弁を〜。
「わかる〜」なイライラ
『カートのタイヤの回転が悪いとき』
「わかる！」と思ったママも多いのではないでしょうか。何の気なしに手にしたカート。買い物しているうちにタイヤの回転が悪いなとか、歪んでいるのかおかしな動きをするとか。たまに「油差して」と言いたくなるぐらい耳障りの悪い音がするものなどもありますね。消耗品でしょうし、ある程度の劣化は仕方がないですが、「ハズレ」を引いたときのあのイライラ。ものすごく共感できますね。
『エコバッグを忘れてレジ袋を買うときなかなか取れなくて、潤いのない自分の指にイライラすることはある』
レジ袋が取れなくて悪戦苦闘しているママのその姿が脳裏にはっきりと浮かび、思わず声をあげて笑ってしまいました。冬場など乾燥がひどい季節は、とくに「わかる〜」となるイライラですよね。誰が悪いわけではないのですが、まあイライラするでしょうねと。焦ると余計に取れないとかも出てきそうですね。そしてさらにイライラすると。気にせず指を舌で「ぺろっ」と舐めて取る人とかもいますので、各スーパーさま、衛生面の問題も考慮して何か指を湿らせるものを設置しておいていただければ助かります。
スーパーでのイライラ、経験ありますか？
投稿者さんの投げかけた質問に、なんと500件以上のコメントが寄せられた今回のトークテーマ。みなさん、地味にイライラすることを抱えていたのですね。「あるある」と思わず頷くものから「そんなことでイライラするのか」となるものまで、とにかく幅広いママたちの体験談。改善できることもあるかもしれませんので、スーパーの方がこれを見ていてくれることを密かに願ってしまいそう……。みなさんのスーパーでのイライラ体験談もよかったら教えてくださいね。
編集・荻野実紀子 イラスト・加藤みちか