ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【動画】静岡・藤枝市の山林火災 2日目も延焼続く 上空からの映像 【動画】静岡・藤枝市の山林火災 2日目も延焼続く 上空からの映像 【動画】静岡・藤枝市の山林火災 2日目も延焼続く 上空からの映像 2026年1月18日 10時53分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 1月17日に静岡県藤枝市で山林火災が発生し、18日午前10時半現在も消防などによる消火活動が続いています。18日午前8時頃に上空から撮影した映像です。 【写真を見る】【動画】静岡・藤枝市の山林火災 2日目も延焼続く 上空からの映像 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【独自】衆院選 静岡5区 立憲・外山さん擁立見送りへ 新党「中道」から新候補で最終調整＝静岡 大学入学共通テスト県内では約1万4000人の受験生が試験に臨む＝静岡・駿河区 マイホームを考えるきっかけに「浜松住まいEXPO2026」開催＝静岡・浜松市 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, 法要, 葬祭, マンション, 上田, デイサービス, 老後, 工場, 床暖房, 葬儀