庄司智春＆藤本美貴、海外旅行で1男2女と家族5ショット「幸せそう」「素敵なパパママ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）が17日、自身のインスタグラムを更新。「お正月は家族でセドナに行きました」と米アリゾナ州・セドナへの家族旅行を報告し、妻の“ミキティ”こと藤本美貴（40）と3人の子どもたちとの家族5ショットを公開した。
【写真】「幸せそう」海外旅行を満喫！庄司智春＆藤本美貴＆3人の子どもたちの家族5ショット
「ロサンゼルスからロングドライブは大変だったけど家族で行けてとても良い思い出になりました」と振り返り、広大な赤岩を背景にした集合ショットをアップ。家族そろって自然を満喫する様子が切り取られている。
また、1日に誕生日を迎えた庄司は、「とても良い50歳を迎えました」と喜びをつづり、「ミキティのYouTube絶賛編集中です。お楽しみに！」と呼びかけた。
ほほ笑ましい家族の様子に、コメント欄には「すごーーーーい」「お父さんカッコいい」「素敵なパパママ」「幸せそうで私もうれしくなっちゃいます」などの声が寄せられている。
庄司と藤本は、2009年7月に結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女（5）が誕生している。
