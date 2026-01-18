冬の濃厚クリームコロッケバーガー / 3段階の高さ調節ができる高座椅子【まとめ記事】
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年1月21日（水）より、北海道産のオオズワイガニの蟹身と、北海道産生乳を使用したベシャメルソースで仕上げた「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー〜濃厚トマトソース〜」と「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー〜ブラウンバターソース〜」を期間限定で発売する。クリームコロッケの上には、さらに蟹身をたっぷりと後乗せし、存分に蟹の美味しさを堪能できる。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、膝や腰への負担を軽減し、体格に合わせて座面高さを変えられる「高座椅子 肘付き 3段階高さ調節機能付き 150-SNCH70DBR(ダークブラウン)と150-SNCH70LBR(ライトブラウン)」を発売した。本製品は、立ち座りの動作が辛いと感じる方に最適な肘付きの高座椅子。左右に配置された頑丈な肘掛けは、立ち上がる際や座る際に体を支える「手すり」として機能する。膝や腰への負荷を分散させることで、毎日の立ち座りを劇的に楽にし、足腰が不安な方でも安心して使用できる。
■立ち座りが楽になる！3段階の高さ調節ができる高座椅子
■北海道産オオズワイガニの蟹身を存分に堪能！フレッシュネスバーガー、冬の濃厚クリームコロッケバーガー
■低電力でも自動OFFせず、DC12V機器へ安定給電！リン酸鉄バッテリーを搭載したモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、低電力でも自動OFFせずDC12V機器へ安定給電できるリン酸鉄バッテリー搭載モデル「700-BTL059」を発売した。小型ファンやLED機器、低消費電力の周辺機器は、一般的なバッテリーだと“電流が小さい＝使用していない”と判断され、自動OFFしてしまうことがある。本製品は電源ボタンON/OFF連動タイプで、低電力でも給電が途切れにくい設計。必要なときに必要なだけ電力を届け、現場や外出先でも安定した電源運用を支える。DC12V機器の外付けバッテリーとして使えるモバイル電源です。DC出力は最大12V/3.5A対応で、機器側の電源確保が難しい場所でもスマートに運用できる。撮影・作業・メンテナンスなど、電源が“ない・遠い・足りない”シーンで、コンセント代わりの心強い選択肢になる。
■【残席わずか】在宅介護から生まれた時短料理！1月17日（土）一般社団法人 時短料理マイスター協会、設立5周年記念パーティーを開催
時短料理の普及と社会課題の解決に取り組む一般社団法人 時短料理マイスター協会は、2026年1月17日（土）、東京・銀座にて設立5周年を記念したパーティーを開催する。会場は、銀座LOFT地下に位置する洗練された空間「バグースプレイス」。当日は着席スタイルで、季節の食材を使用した10種類の料理とデザート、フリードリンクが提供される。
■学習や視聴の“日常”に寄り添うベーシックカラー！子ども用有線ヘッドホン「Junior 320」に新色ブラックが追加
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー7年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、子ども向け有線ヘッドホン「Junior 320（ジュニア320）」に新色のブラックが追加され、2026年1月15日（木）よりJBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売する。
