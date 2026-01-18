朝日奈央“印象的だったロケ”語る「出始めの頃に1人でドバイに行って…」
タレントの朝日奈央（31歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「土曜はナニする！？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。“印象的なロケ”について語った。
番組は今回、「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、堀田茜と朝日奈央が静岡・沼津旅へ。展望台から絶景を眺めながら、これまでの過酷なロケの話になる。
これまで最も印象に残ったロケは「パラオのジャングルでのロケ」を挙げた堀田に対し、朝日は「そんなすごい話ない」と笑いながら、「印象的だったロケはある。（テレビに）出始めの頃に1人でドバイにロケに行った」と振り返る。
そのロケでは「（世界一の超高層ビル）ブルジュ・ハリファの前でオープニング撮る、と。私が移動時間の中で（スタッフから）『特技なんですか？』って聞かれて、唯一できるなと思ったのが三点倒立だったの、パッと（浮かんだのが）。面白がって聞いてくれてるのかなと思ったら、それをしっかり覚えてて、『できますか？』みたいな。オープニングで（笑）」と、ドバイのブルジュ・ハリファの前で三点倒立をすることになったという。
朝日は「もうビックリ。すごい熱いじゃん、灼熱で。やってたんだけど、（地面が）熱すぎて立ち上がれなくて。『タオル、1枚だけください…』って。タオル敷いて、三点倒立して、なんとかオープニング終わって。放送見たらカットされてた。そのディレクターさんいわく、オンエア乗らなかったのは上の方からNGが出た」と語り、「人生で一番綺麗に立ち上がったけどね。足が」と、自身としては“会心の三点倒立”だったと語った。
