解散をめぐる各党の動きが活発化している。自民、維新の連立与党に加え、立憲と公明の新党結成についても新たに報じられた。そんな中、注目されているのが解散によるマーケットへの影響だ。エコノミストの崔真淑氏が分析した。

【映像】「解散」各党の動向まとめ（図あり）

崔氏は「日本で解散が多すぎるのは、気になるポイント。解散という選択肢がいつでも使える、与党の裁量で使いやすいというのは、日本とトルコぐらいだという話がある」と指摘する。

諸外国との比較において「解散というオプションがある国はあるが、いつでも選挙ができてしまうと、予算がなかなか通らない、ほかにも解決しなければならないことがある、などの問題から必ずしも支持が高まるものでもない。むしろ『やってはいけないもの』として認識されている国もある。物価高などの問題もあるこのタイミングで解散というのは気になるところ」と疑問を呈した。

解散風が吹く中、マーケットへの影響はどうなるのか。崔氏は現状について「今のところ株式市場や国際市場などを見ても、“与党の圧勝”を織り込むかのような動きになっていて、大型株、特に防衛関連、軍需関連が上がるという動きになっている」と分析する。

選挙後のマーケット動向については「選挙の結果次第だと思うが、“圧勝”となると、財政出動、インフレ加速ということで、株価はより上がりやすくなると思う。そうは言ってもインフレが加速することで、日本銀行が利上げをどうするのかという話が出てくる。それが夏だと今のところは言われているので、夏あたりまでは上がるかもしれない。ただ、アメリカでは中間選挙があるので、一本調子かはわからない」と語った。

また、選挙の際にポイントとなるのが、現在の円安に対する姿勢だという。「物価上昇の要因としては、給料が上がってきていることや、人手不足という供給側面もあるとはいえ、円安による影響は大きい。日本の貿易環境、交易環境の悪化にもつながり、日本の国益にも関係するため、円安に対してどういうスタンスを出すかも明確にしてほしい」と述べた。

