ローソン・ファミマ・セブンの「カレーうどん」を食べ比べ。コンビニ3社で味の好みが分かれそうな結果に...！《実食レポ》

寒い時期になると、無性に食べたくなる「カレーうどん」。コンビニ各社からも、個性豊かなカレーうどんが続々と登場しています。

今回は、コンビニ大手3社（ローソン・ファミリーマート・セブン-イレブン）の「カレーうどん」を実際に食べ比べてみました。味わいはもちろん、具材や辛さなど、それぞれにどのような違いがあるのかを検証しています。

製造元は3社ともにバラバラ

今回購入した商品の製造者を確認したところ、コンビニ3社とも異なるメーカーが担当していることがわかりました。ローソンは日本デリカサービス、ファミリーマートはジョイアス・フーズ、セブン-イレブンはニッセーデリカです。

最も重量があるのはセブン

容器ごとの実測重量を比較すると、最も重みがあったのはセブン-イレブンで535g。次いでローソンが511g、ファミリーマートが468gという結果でした。

ローソン「スパイスがきいた濃厚カレーうどん」538円（税込）実食レポ

国産小麦粉を使用したうどんに、スパイシーでまろやかで濃厚なカレーを合わせています。東北・近畿地域のローソンでは取り扱いありませんので注意。

1包装あたり585kcal、たんぱく質21.1g、脂質16.5g、炭水化物90.1g、食塩相当量5.61gです。

具材は刻まれている油揚げやねぎ、豚肉。カレースープは、ややもったりしています。

カレースープはもったりとした質感でコクがあり、全体的にまろやかな仕上がりです。スパイス感はそこそこ。辛さはほとんど感じられず、今回食べ比べた3品の中では最もマイルドな味わい。豚肉もほどよく入っており、満足感があります。

麺はやわらかく、コシがありません。その分、するするとのどを通り、食べやすい印象を受けました。

ネット上では「スパイシーだけどまろやか」や「麺はやわらかいので好みはわかれそう」といった声が出ています。

ファミリーマート「コクと深みのカレーうどん」550円（税込）実食レポ

弾力のあるうどんに、香り豊かなスパイスをベースに、オニオンやチャツネ、牛のコクを加えたカレーソースを合わせ、深みのある味わいに仕上げています。なお、本商品は東北および関東の店舗限定での販売です。

1包装あたり560kcal、たんぱく質13.9g、脂質21.1g、炭水化物80.6g、食塩相当量5.9gです。

具材は、豚肉・玉ねぎ・青ねぎ・白ごま。牛肉の香りが鼻を通り抜けていきます。

カレースープはややもったりとした口当たりで、コクのある味わいです。牛肉の旨味がしっかりと溶け込んでおり、肉系のカレーうどんが好きな人にはぴったり。辛さは控えめながらも、ローソンの商品と比べると、やや辛さが感じられました。

麺はやや細めながらもほどよく弾力があり、食べ応えがあります。

ネット上では「牛のコクと玉ねぎの甘味が最高」や「スパイス感はややおとなしいかも」といった意見が出ています。

セブン-イレブン「鰹出汁の旨味引き立つ カレーうどん」540円（税込）実食レポ

国産小麦粉を使用した、もっちり食感のうどんに、かつおだしの旨みとスパイスを効かせたカレーつゆを合わせています。

1包装あたり526kcal、たんぱく質19.0g、脂質14.1g、炭水化物83.1g、食塩相当量7.6gです。

具材は豚肉、ねぎ、刻まれている油揚げ。鰹の香りがふわっと広がって、和風カレーうどんのようです。

カレースープはさらさらとしています。かつおだしとともにスパイスがきいていて、ほどよく辛さがあります。和風カレーうどんを求めている時にぴったりですね。

麺はローソンのカレーうどん同等にコシがありません。ふにゃっとしているため、好みはわかれそうなところ。

ネット上では「かつおのだしが前面に出ていて美味しい」や「ほどよく辛味がある」といった意見が出ています。

コスパで選ぶならセブン-イレブン「鰹出汁の旨味引き立つ カレーうどん」がおすすめ

コンビニ3社のカレーうどんを食べ比べてみたところ、いずれも味わいの方向性が異なり、「おいしさ」だけの観点では、人によって評価が大きく分かれそうな印象を受けました。

ローソンの「スパイスがきいた濃厚カレーうどん」は、スパイス感がありながらも全体的にかなりマイルドな仕上がり。普段から甘口カレーを好む人におすすめです。一方、ファミリーマートの「コクと深みのカレーうどん」は、牛の旨味がしっかりと感じられ、麺にもコシがあるため、ガッツリとしたカレーうどんを求めるときにぴったり。

そして、セブン-イレブンの「鰹出汁の旨味引き立つ カレーうどん」は、かつお出汁がきいた和風の味わいが特徴。重量も3品の中で最も重く、食べ応えがあります。コストパフォーマンス重視で選ぶなら、セブン-イレブンがおすすめです。

ぜひ、ご自身の好みに合ったカレーうどんを見つけて、味わってみてくださいね。

筆者：グルメライター 相場 一花

飲食チェーン店のメニューを年間100食以上食べ比べる、飲食チェーン店お持ち帰りマニア。コンビニや話題のグルメショップにも足を運んでいます。