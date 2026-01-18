卓球の「WTTスターコンテンダー・ドーハ」は終盤戦を迎え、優勝を懸けた争いも佳境に入っている。

そんな中、女子シングルスで快進撃を見せているのが、世界ランキング29位の佐藤瞳（日本ペイントグループ）。中国がトップ5を占める中、その一角であるサウスポーを撃破した日本のカットマンを、WTT公式も称賛している。

■4強入りで優勝争いに参戦

佐藤は今大会、芝田沙季（日本ペイントグループ）と組んだ女子ダブルスで決勝に進出。決勝では大藤沙月、横井咲桜（ともにミキハウス）に敗れたものの、その実力を示した。

快進撃はシングルスでも続いた。初戦となった2回戦では、19歳の縦歌曼（中国）にストレート勝ち。続く3回戦の相手は、世界ランキング4位に君臨する現最強サウスポーの蒯曼（中国）。日本女子の主力選手たちの前に幾度も立ちはだかってきた21歳との注目の一戦となった。

しかし、主導権を握ったのは佐藤だった。第1ゲームで9連続ポイントを奪う猛攻を見せ、蒯曼の反撃をしのぎ切って13－11でデュースを制す。第2ゲームも、粘り強いカットでミスを誘い、11－9で連取。第3ゲームでは中盤以降に攻勢を強め、11－7で勝利。圧巻のストレート勝ちで強豪を退けた。

この勝利に、WTT公式サイトも賛辞を贈っている。17日付の記事では「鉄壁の守備を誇るヒトミ・サトウ相手に、試合は衝撃的な展開で幕を開けた」と序盤の攻防に言及。「第1ゲームを優位に進めたことで、サトウは自信を深め、試合が進むにつれてさらに調子を上げた。3ゲームで試合に終止符を打ち、サトウが大番狂わせを演じることになった」と、金星を振り返っている。

また、記事内では「この結果は、今後の展開に大きく影響するだろう」とも指摘された通り、佐藤は準々決勝で、平野美宇（木下グループ）を下して勝ち上がった金娜英（韓国）にもストレート勝ちを収め、そのまま準決勝へと駒を進めた。

18日の準決勝では、世界ランキング20位のアドリアーナ・ディアス（プエルトリコ）との対戦を控える。ドーハの地でサプライズを巻き起こしている28歳のカットマン・佐藤が、そのままタイトルを手にするのか。今後の動向に注目が集まる。