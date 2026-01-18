SHYインタビュー（8）安部舜太 流し目が魅力の15歳「大きいツアーがしたい！」28日にCDデビュー
男性アイドルグループ「SHY」が28日に「ごめんなSHY」でCDデビューする。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」をコンセプトに昨年9月に結成。スポニチアネックスは、新グループ誕生を記念し、9人にソロインタビュー。8人目は「大人っぽすぎてごめんなSHY」のあいさつでおなじみのシャイパープル・安部舜太（15）。肩に“SHY”と入れた自画像にも注目です！
――「舜太」の名前の由来を教えて。
「おじいちゃんと家族がつけてくれました！中国の舜帝（中国の伝説上の五帝の一人）という人物からとってくれたそうです！」
――長所と短所を教えて。
「長所はみんなに優しくできます！短所は人見知りです」
――メンバー8人の呼び方を教えて。
「ななせ（仙波）、あらい（新井）、うが（河合）、みね（峯）、しょうず（生水）、わき（脇）、ゆうき（松原）、まさと（川原）」
――8人の“推しポイント”を教えて。
仙波:静かで、めちゃくちゃSHYなところです。
新井:いつも冷静でクールなところで、でも裏ではめちゃくちゃ“はSHY”でるところです。
脇:脇は時々、小学生になって峯と似た感じになります。
峯:ザ・末っ子て感じです！
生水:いつもつんつんしててかわちいです。
松原:いつも天然さんでファンサが最強なところです。
川原:たまに小学生になって超うるさくなります！
河合:たまにお兄ちゃんで可愛がってくれるところです。
――安部くんの推しポイントを教えて。
「『流し目とかが好き』って人が結構いるのでそこを見てほしいです！でも他もあるのでぜひ見に来てください！」
――メンバーに言われてうれしかったことは？
「色々あるんですが、『ありがとう』とか言われた時がうれしかったです」
――メンバーの秘密を1つだけ教えて。
「ななせには、とある推しがいます！」
――人生で最大のピンチを教えて。
「体育のダンスで可愛い曲を踊るということです」
――最近、笑ったことは？
「りょうやの披露してくれたギャグです」
――最近、泣いてしまったことは？
「ないです！」
――1日だけ誰かになれるとしたら誰になりたい？
「back numberの、清水依与吏さんになって『スーパースターになったら』を歌いたいです！」
――憧れている人は？
「憧れている人は、backnumberさんです！曲も歌声も歌詞の意味もほんとに全部良くて、いつも聴いてます」
――SHYとしての目標を教えて。
「SHYのみんなで会場をどんどん埋めて、少しずつ成長したいです。で大きいツアーをしたいです！！！」
◇安部舜太（あんべ・しゅんた）2009（平22）年7月13日、神奈川県出身。173センチ、O型。趣味・特技:アクロバットの練習、ランニング（400メートルを1分6秒で走ります）。メンバーカラーはシャイパープル
◇SHY（シャイ）新井椋清、河合彪雅、川原雅斗、生水稜也、仙波七星、松原有輝、峯大凱、脇龍真と安部の9人で2025年9月23日に結成。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」というコンセプトを基に活動。「SHY」は、Spirit、Hope、Youthの頭文字を組み合わせたもの。4月16日に大阪・Yogibo META VALLEY、29日に東京・SHIBUYA STREAM Hallでワンマンライブを開催。11月29日には、グループ史上最大となる東京・恵比寿 The Garden Hallでライブを行う。