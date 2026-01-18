『相棒』カフェ、美和子スペシャル（特製カレー）復活販売へ…ビジュアルに反響 「勇気いるな」
東京・テレビ朝日のアトリウム内にあるカフェ「EX GARDEN CAFE」の公式Xが18日までに更新され、『相棒』カフェのメニューが公開された。
【写真】『相棒』カフェのメニュー 美和子スペシャル（特製カレー）も復活します
『相棒』カフェは、人気ドラマ『相棒』の世界を体感できるもの。1月22日〜2月22日に再開催される。
メニューでは、前回に引き続き、美和子スペシャル（特製おでん）とヒロコスペシャルが登場。「さらに！#美和子スペシャル（特製カレー）も復活します」と予告された。
ファンからは「全部食べたい」「美和子スペシャルは勇気いるな」などの声が寄せられている。
