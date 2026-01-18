鈴木砂羽 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　東京・テレビ朝日のアトリウム内にあるカフェ「EX GARDEN CAFE」の公式Xが18日までに更新され、『相棒』カフェのメニューが公開された。

【写真】『相棒』カフェのメニュー　美和子スペシャル（特製カレー）も復活します

　『相棒』カフェは、人気ドラマ『相棒』の世界を体感できるもの。1月22日〜2月22日に再開催される。

　メニューでは、前回に引き続き、美和子スペシャル（特製おでん）とヒロコスペシャルが登場。「さらに！#美和子スペシャル（特製カレー）も復活します」と予告された。

　ファンからは「全部食べたい」「美和子スペシャルは勇気いるな」などの声が寄せられている。