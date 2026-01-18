Photo: 山田洋路

冷奴やうどんは1年を通して食卓に並ぶ定番メニューですが、いつもの味に飽きてしまうことも。そんなとき、頼りになるのがちょい足しで味変できる調味料です。

今回試してみたのは冒険的な取り合わせが新しい「赤と緑のハバネロ柚子胡椒」。辛さ7倍を誇るという味を、実際に食べて確かめました。

五感を揺さぶる「粗削り」の魔力

Photo: 山田洋路

瓶からスプーンですくい上げると、真っ先に目に飛び込んできたのは素材の粒立ちを感じさせる粗削りな柚子胡椒。一般的なペースト状のものとは一線を画すその見た目が、食べる前から食指を動かします。

Photo: 山田洋路

まずは検証として、耳かき一杯程度の「緑」をそのまま口へ。辛さ7倍の触れ込み通り、ピリッとした鋭い刺激がはっきりと舌に広がり、その後は芳醇な柚子の香りが余韻として残りました。

いつもの冷奴を「ご馳走」に変える柚子の存在感

Photo: 山田洋路

定番の冷奴で試したところ、そのポテンシャルに驚かされました。一般的な柚子胡椒に比べて柚子の風味そのものが非常に豊かなため、豆腐一丁に対してごく少量乗せるだけで、最後までおいしく完食できます。

醤油が不要なほどの塩味と味の濃厚さは、自然豊かな足柄産原料ならではの恩恵なのかも。

赤と緑、それぞれが引き出す最高の相性

Photo: 山田洋路

「赤と緑のハバネロ柚子胡椒」それぞれの個性を活かし、料理との相性を比較しました。

Photo: 山田洋路

緑のハバネロ柚子胡椒：シャープな「キレ」は、脂の乗った肉料理と抜群の相性です。肉のうま味を一段と引き立て、後味を爽やかに整えてくれます。 赤のハバネロ柚子胡椒：特筆すべきは、赤特有のフルーティーなコク。カツオのタタキなど個性的な魚に合わせると、フルーティーさが独特の臭みを抑え、新たな味わいへと変化させてくれました。

幅広く使える大人の薬味としての実力

Photo: 山田洋路

「赤と緑のハバネロ柚子胡椒」は、辛い食べ物が苦手でも料理との組み合わせ次第では万能調味料として活躍しそうなポテンシャルを秘めています。例えば「緑」なら、餃子にそのまま直接オン。餃子のタレでもなく、酢こしょうでもない、第三の味わいはクセになる美味しさ。

Photo: 山田洋路

個人的には「赤」の汎用性が高くて、イチオシはうどんに添える食べ方でした。スープに少量溶かすだけで料理の輪郭がパッと際立ち、熱々のつゆに溶け出す柚子の香りとハバネロの刺激は一度味わうと箸が止まらなくなります。

Photo: 山田洋路

内容量70gというサイズは一見コンパクトに見えるかもしれません。でも、辛さと香りが凝縮されているため、一度に使う量はわずか。結果としてコストパフォーマンスは意外に高いと感じました。

冷蔵で半年、冷凍なら1年という長期保存が可能な点も少しずつ楽しみたい大人には嬉しいポイントです。ご家庭の食卓にも、突き抜けるような刺激と香りを迎え入れてみませんか？ 「赤と緑のハバネロ柚子胡椒」を、今だけの特別価格で手に入れるチャンスをお見逃しなく。

Photo: 山田洋路

本記事制作にあたり合同会社aquamarineより製品の提供を受けております。