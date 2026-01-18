ふたつの素材でデザイン的にも良いアクセントに。

耐衝撃性に優れた腕時計のG-SHOCKですが、1983年の誕生から43年近くも経っているのに、いまだにニュータイプが生まれ続けます。

まだまだタフさは天井知らず。樹脂素材と金属素材を融合し、革新的な構造美を追求するMT-Gシリーズに新モデル「MTG-B4000D-1AJF」が仲間入りです。

異素材融合フレームでSF味倍増

ベゼルはステンレススチールで、その周囲を補強するのがシート状のカーボンとグラスファイバーを重ねて立体化し、削り出したフレーム。これら異素材融合フレームにより、デュアルコアガード構造が実現しています。

SFロボのボディーのようなカット、ヘアライン仕上げとミラー仕上げのメタル、カーボンの質感の三重奏で、高級感と質実剛健なイメージを演出しています。

バンドも同じ複合素材のアンサンブル。ですが、肌に触れても冷たさが感じにくいよう、裏面には熱伝導性の低い素材を採用しています。冬に腕時計を装着する時の悩みが解消されるのは、地味に嬉しいポイントですよね。

裏蓋は粉末状の金属を射出成形する「メタルインジェクションモールディング」製法で立体的に作られています。レーザー加工された「TRIPLE G RESIST」ロゴも見所です。

人間とAIの共同作業

開発には、蓄積された耐衝撃データを活用したAIが使われています。デザイナーがベースとなるアイデアを出し、AIが設定した構造強度と素材特性に最適化された3Dモデルを生成。それをまた人の手で修正というプロセスを繰り返し、開発されています。

20気圧防水でBluetoothを使った時刻合わせ、マルチバンド6やタフソーラー、高輝度なLEDライトも搭載して価格は18万7000円。耐衝撃デュアルガード構造やAIの活用など、創意工夫やこだわりがビシバシと感じられる1本です。

経験上、G-SHOCKは樹脂製だといつか加水分解でボロボロになっちゃいますからね。それより強い素材なら一生モノになります。

