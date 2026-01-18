2児の母・森咲智美、美スタイル際立つ水着姿＆子どもとのプールショット公開「セクシー」「幸せな光景」
【モデルプレス＝2026/01/18】タレントの森咲智美が1月8日、自身のInstagramを更新。親子でのプールショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母タレント「セクシー」と話題の水着姿
森咲は「去年、家族で沖縄に行ってきました」と記し、沖縄旅行の様子を複数枚投稿。「食べて、飲んで、観光しつつ、息子も娘もホテルのプールでプールデビュー」と言葉を添えて、笑顔の長女と水着姿の自身がプールで遊んでいる姿や、長男がプールで泳いでいる姿など旅を満喫する姿を投稿している。
また、当初はプールを怖がっていた長男が「サポートなしで1人ぷかぷかしていて、旅先での成長を感じて胸がいっぱいに」と母親として喜びもつづっている。
この投稿に、ファンからは「プールデビューおめでとう」「水着姿も変わらず美しすぎる」「幸せ溢れる家族旅行に癒やされた」「楽しそうな様子にこっちも笑顔」「水着姿がセクシー」「子供のぷかぷか姿が可愛すぎる」「ママの美貌と優しさが溢れてる」「幸せな光景」といったコメントが寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆森咲智美、プールで親子ショット公開
◆森咲智美の投稿に「幸せな光景」と反響
