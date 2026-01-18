堀田茜“一番印象的だったロケ”語る「パラオのジャングルで…」

女優・タレントの堀田茜（33歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「土曜はナニする！？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。“印象的なロケ”について語った。



番組は今回、「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、堀田茜と朝日奈央が静岡・沼津旅へ。展望台から絶景を眺めながら、これまでの過酷なロケの話になる。



朝日が「印象的なロケ、たくさんあるんじゃない？ なにが一番印象的だったり、これは大変だったなってみたいなのある？」と質問。これに堀田は「いっぱいあるけど…」と少し考えたあと、「パラオのジャングルでのロケ」を挙げる。



それは「川に落ちてるから、髪も体も全部びしょびしょの状態なんだけど、そのまま濡れた状態でロケして。さらにもちろんお風呂も入れないし。（朝）起きたら、自分の頭の下に虫がいっぱい死んでて（笑）。でも良い経験だった」と話し、朝日は即座に「いやいやいやいや！いける？（笑）。そうやってまとめたら良い経験っちゃ良い経験…」とツッコんだ。