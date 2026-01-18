『豊臣兄弟！』で織田信長と敵対していた織田伊勢守（織田信安）は何者？敗れ去った末路を紹介

第2回放送「願いの鐘」で、織田信長（小栗旬）の敵対勢力として言及された岩倉城主の織田伊勢守（いせのかみ）とは何者でしょうか。

劇中では岩倉城を火の海にされていましたが、まだまだ伊勢守は諦めません。という訳で、今回は織田伊勢守こと織田信安（のぶやす）について紹介したいと思います。

最初は良好な関係だったが……信長と対立

織田伊勢守の偽装降伏を拒絶する信長。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

織田信安は生年不詳、通称を三郎または七兵衛尉（しちひょうゑのじょう）などと言いました。

岩倉城主の織田敏信（としのぶ）が亡くなると幼くして家督を継ぎ、犬山城主の織田信康（信長叔父）に後見を受けたといいます。

やがて姉妹が織田信秀（信長父）の側室となったため、信長のおじになりました。

姻戚関係により、当初は信長と良好な関係を築いていましたが、信秀が世を去ると状況が一変します。

犬山城主の織田信清（信康子）が所領をめぐって信長と対立し、信安も恩のある信清に与したからです。

息子に追放され、伊勢守家が滅亡

織田伊勢守を討つべく準備を整える信長。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

天文22年（1553年）3月27日、信長と内通した疑いで家老の稲田大炊助（おおいのすけ）を粛清しました。

弘治2年（1556年）に美濃の斎藤義龍（DAIGO）が父の斎藤道三を討って国を奪うと、信安はこれに呼応。信長に対する敵意をむき出しにします。

同年に末森城主の織田信勝（信長弟・信行）が信長に叛旗を翻すと、信安はこれに加勢しました。

しかし信勝は永禄元年（1558年）に謀殺され、なおも信長に抵抗したものの、間もなく長男の織田信賢（のぶかた）によって岩倉城から追放されてしまいます。

これは信安が信賢を廃嫡して次男の織田信家（のぶいえ）を後継者にしようと考えていたからでした。

信賢は独自に信長と戦ったものの、あえなく攻め滅ぼされてしまいます。かくして織田伊勢守家（岩倉織田家）は滅亡してしまいました。

なおも抵抗を続けたが……。

織田伊勢守の討伐に出陣した信長。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

仕方なく信安は美濃の斎藤義龍・斎藤竜興（濱田龍臣）の二代に仕え、なおも信長に抵抗を続けます。

敗戦を重ねる内に斎藤家が滅亡すると京都へ逃れますが、最早抗戦の術がありません。

やがて信長から同族のよしみで罪を赦され、美濃にわずかな所領を与えられました。

晩年は出家して常永（じょうえい）または玉甫（ぎょくほ）と号し、安土縈見寺（滋賀県近江八幡市）の住職となります。そして天正19年（1591年）10月24日に世を去りました。

すでに信長は本能寺で横死を遂げ、織田家臣であった羽柴秀吉（藤吉郎。池松壮亮）が天下を一統。そして羽柴秀長（小一郎。仲野太賀）は世を去っています。

一説には旧臣であった山内一豊（やまのうち かずとよ）を頼って土佐国（高知県）へ移住し、慶長19年（1614年）まで生き永らえたとも言われるそうです。

終わりに

今回は織田伊勢守こと織田信安の生涯をたどってきました。果たして彼は姿を現すのでしょうか。多分このままフェイドアウトと思われますが……。

信長が尾張国を一統するまでには、まだまだ多くの強敵が待ち受けています。

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」天下布武を掲げて突き進む信長と、必死についていく小一郎＆藤吉郎を見守っていきましょう！

※参考文献：

谷口克広『尾張・織田一族』新人物往来社、2008年7月戦国人名辞典編集委員会 編『戦国人名辞典』吉川弘文館、2006年1月