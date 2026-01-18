朝ドラ『ばけばけ』いよいよ熊本編。トキとヘブン先生が熊本で出会う人々のキャストが発表！
現在、NHKで放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』。第20週（2月16日）から熊本編がはじまり、舞台が熊本に移ります。
今後、ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）とヘブン先生（トミー・バストウ）が熊本で出会う人々を演じるキャストが新たに発表されました。
ヘブンの同僚の妻 ／ ラン
演：蓮佛美沙子(れんぶつ みさこ)
ヘブンの同僚英語教師・ロバートの妻。外国人の日本人妻として、トキの手本となり、なんでも相談できるよき友人となっていく。
松野家の女中 ／ クマ
演：夏目透羽(なつめ とわ)
松野家の女中。熊本でのトキたちの暮らしを一人で支えるがんばり屋さん・・・だけど、がんばりすぎてしまうことも。
熊本の田舎に住む女性 ／ 吉野(よしの）イセ
演：芋生悠(いもう はるか)
ある田舎の村の様々な言い伝えに詳しい女性。どうやら呪われているらしい。
熊本の商売人 ／ 荒金九州男(あらがね くすお)
演：夙川アトム(しゅくがわ あとむ)
どこからどう見ても怪しそうな商売人。
ヘブンの同僚教師 ／ 作山(さくやま)
演：橋本淳(はしもと あつし)
熊本第五高等中学校の英語教師。理路整然とした合理主義者。
※関連記事：