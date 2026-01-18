朝ドラ『ばけばけ』いよいよ熊本編。トキとヘブン先生が熊本で出会う人々のキャストが発表！

現在、NHKで放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』。第20週（2月16日）から熊本編がはじまり、舞台が熊本に移ります。

今後、ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）とヘブン先生（トミー・バストウ）が熊本で出会う人々を演じるキャストが新たに発表されました。

ヘブンの同僚の妻 ／ ラン

演：蓮佛美沙子(れんぶつ みさこ)

ヘブンの同僚英語教師・ロバートの妻。外国人の日本人妻として、トキの手本となり、なんでも相談できるよき友人となっていく。

松野家の女中 ／ クマ

演：夏目透羽(なつめ とわ)

松野家の女中。熊本でのトキたちの暮らしを一人で支えるがんばり屋さん・・・だけど、がんばりすぎてしまうことも。

熊本の田舎に住む女性 ／ 吉野(よしの）イセ

演：芋生悠(いもう はるか)

ある田舎の村の様々な言い伝えに詳しい女性。どうやら呪われているらしい。

熊本の商売人 ／ 荒金九州男(あらがね くすお)

演：夙川アトム(しゅくがわ あとむ)

どこからどう見ても怪しそうな商売人。

ヘブンの同僚教師 ／ 作山(さくやま)

演：橋本淳(はしもと あつし)

熊本第五高等中学校の英語教師。理路整然とした合理主義者。

